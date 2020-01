USR și PLUS se pregătesc să fuzioneze. Congresul decisiv ar putea avea loc în iulie

Birourile Naţionale ale USR PLUS au decis, luni, în şedinţă comună de alianţă, să solicite organizaţiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie.

Decizia va fi luată în Comitetul politic al USR şi în Consiliul Naţional al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în Bucureşti, a informat, luni, un comunicat al Alianţei USR PLUS.

"În cursul lunii februarie, filialele USR şi PLUS sunt încurajate să îşi desemneze de comun acord candidaţii comuni ai Alianţei la alegerile locale", precizează comunicatul de presă, potrivit Agerpres.

În cadrul şedinţei de luni, a fost completată şi echipa executivă a Alianţei USR PLUS.

Astfel, membrii Comisiei comune a Alianţei sunt: Dragoş Tudorache (PLUS) - coordonare, Ionuţ Moşteanu (USR) - comunicare, Silviu Dehelean (USR) - juridic, Dragoş Neacşu (PLUS) - finanţare, Oana Ţoiu (PLUS) - politici publice, Moise Guran (USR) - campanii.