Un parlamentar îi critică pe unii români din diaspora: ”Zici că noi suntem datori la ei”

Senatorul PMP Lucian Iliescu este nemulțumit de faptul că unii români care s-au întors în țară după ce au muncit ”la negru” în străinătate se folosesc acum ”de protecția socială din România”.

Mai mult, într-un mesaj postat pe Facebook, acesta afirmă că unii dintre românii din diaspora vin în România ”cu niște aere de superioritate de zici că noi suntem datori la ei”.

”În plus, am văzut zilele acestea că vin cu niște aere de superioritate de zici că noi suntem datori la ei. Vezi cazul tinerei din Moinești, venită din Italia. Am mai văzut un caz ieri și m-a revoltat! Un grup de indivizi se lăudau că au fentat polițiștii de la Vamă, spunându-le că au sosit din Ungaria în loc de Italia, neconștientizând cât rău fac. Odată întorși acasă pun în pericol viața părinților, copiilor, prietenilor lor. Am văzut că unii recurg la alte mijloace de existență, nu tocmai “ortodoxe”, pentru a se întreține în țările unde aleg să trăiască.

Sunt indivizi care figurează chiar pe listele celor dați în urmărire generală de Poliție. Vreau să menționez că am toată stima pentru cei care muncesc legal, dar personajele amintite sunt o pată pe obrazul nostru al tuturor. Dacă nu facem nimic ne afundăm și mai mult în “mocirlă”!

Suntem în UE doar cu numele în domeniul libertății forței de muncă. În țările europene se acceptă la greu muncă la negru. Când dau de greu și văd că nu vine salvarea, deoarece nu au contracte de muncă, implicit nu au contribuit dau fugă acasă. Aici e perfect pe banii contribuabililor. Și noi vrem să prospere țară. Așa nu va prospera niciodată.” - a scris el pe Facebook.

Începând de marţi, MAE a alocat o linie telefonică suplimentară ce poate fi apelată de cetăţenii români din străinătate care se confruntă cu situaţii dificile, în vederea identificării de soluţii pentru revenirea în ţară.

MAE recomandă cetăţenilor români să contacteze misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul în care se află sau numărul de telefon 004 021 431 2059 pentru notificarea prezenţei în statele în care se află la acest moment şi comunicarea datelor de contact. Aceste elemente vor permite MAE o mai bună evaluare a situaţiilor problematice la acest moment şi identificarea de soluţii punctuale, împreună cu alte state.

Această linie telefonică vine în completarea numerelor disponibile pentru fiecare misiune diplomatică sau oficiu consular şi care sunt disponibile pe pagina de internet a MAE - www.mae.ro/romanian-missions.