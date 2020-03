Un actor celebru habar nu a avut până acum ce se întâmplă în lume cu coronavirusul: ”Wow!”

În timp ce lumea întreagă este copleșită de știrile privind pandemia cu coronavirus, există cel puțin o persoană care a reușit să rămână neinformată.

Potrivit Lad Bible, este vorba despre actorul și muzicianul Jared Leto, care habar nu a avut ce se întâmplă în toată lumea, după ce s-a retras în deșert pentru 12 zile.

El a recunoscut recent acest lucru pe contul său de Twitter, susținând că a fost ”total izolat” și că nu a avut niciun fel de comunicare cu lumea exterioară.

”Wow. Acum 12 zile am început o mediație tăcută în deșert. Am fost total izolați. Fără telefon, fără comunicații, etc. Habar nu am avut ce se întâmplă în afară.

Wow. 12 days ago I began a silent meditation in the desert. We were totally isolated. No phone, no communication etc. We had no idea what was happening outside the facility.

— JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Ieri am pășit într-o lme total diferită. Una care ne schimbă pentru totdeauna. Pur și simplu devastator, ca să nu spun mai mult. Primesc mesaje de la familie și prieteni din întreaga lume și mă pun la curent cu ce se întâmplă” - a scris Jared pe Twitter, marți, 17 martie.

Walked out yesterday into a very different world. One that’s been changed forever. Mind blowing - to say the least. I’m getting messages from friends and family all around the globe and catching up on what’s going on. — JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020

Până marți, 17 martie, numărul cazurilor confirmate cu coronavirus din lume a depășit numărul de 180.000. Peste 7.000 de oameni au murit, iar aproximativ 80.000 s-au vindecat.