"Începând de astăzi (n.r. miercuri) doresc să vă anunţ că voi face parte din grupul parlamentar AUR", a spus Paul Gheorghe de la tribuna Senatului.

Senatorul Ninel Peia a explicat că, deşi grupul din care face parte, PACE-Întâi România, rămâne cu şapte senatori prin plecarea lui Paul Gheorghe, pierde doar o funcţie de preşedinte de comisie permanentă.

"Vreau să îi felicit pe colegii de la AUR. Asta înseamnă frăţia progresistă, nu? Mai luaţi dumneavoastră poate de la PSD, poate de la PNL, poate de la USR. Conlucraţi cu ei foarte bine. Se pare că venind domnul senator Paul Gheorghe la dumneavoastră aţi crezut că veţi lua funcţii. Să ştiţi că grupul PACE, în formaţia de şapte, nu pierde decât un preşedinte de comisie şi revine, dacă facem socotelile şi aveţi vreun matematician, se pare că nu, la colegii de la USR. Vă felicit, domnule lider", a spus Ninel Peia.

Amintim că Astfel, grupul parlamentar PACE-Întâi România va mai rămâne cu doar șapte senatori, exact numărul minim pentru ca un grup parlamentar să existe în Senat.