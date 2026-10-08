Antal Árpád a mai spus că Uniunea nu ar vota un guvern din care să facă parte AUR sau SOS România, potrivit News.ro.

„Noi ne dorim ca România să aibă un guvern. Suntem dispuşi să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern”, a afirmat Árpád Antal.

Care sunt condițiile

Potrivit acestuia, UDMR consideră că important este programul de guvernare.

„Important este programul de guvernare, dar şi ce va conţine acesta. Foarte important este să avem guvern. Nu am discutat despre participarea UDMR la guvernare. Aşteptăm punctele de vedere ale celor două partide mari, PSD şi PNL, după care vom lua şi noi o decizie. Deci noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliţii şi nu vom vota un guvern alături de AUR şi SOS. Deci acestea sunt condiţiile noastre. Nu insistăm să participăm la guvernare”, a spus liderul UDMR.

Antal a menţionat că în timpul discuţiilor cu premierul desemnat s-a mai discutat despre găsirea unor soluţii pentru rezolvarea dezechilibrelor sociale şi a problemelor demografice, dar şi despre locuri de muncă şi indexarea pensiilor. Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu a discutat, joi, cu reprezentanţii PSD, PNL şi UDMR despre formarea unui nou guvern.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după discuţiile cu conducerea UDMR, că a întâlnit deschidere pentru găsirea unor soluţii care să ducă la deblocarea crizei politice. Potrivit acestuia, discuţiile s-au referit la programul de guvernare, precum şi la proiecte privind sănătatea, agricultura.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit, joi, cu liderii a trei dintre partidele parlamentare - PSD, PNL și UDMR - în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare. Întâlnirile au avut loc la sediile partidelor, calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmând să fie comunicat în cel mai scurt timp.