Traian Băsescu spune că premierul Cîțu ar trebui să-l remanieze pe Drulă: ”Un atac mizerabil”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este de părere că premierul Florin Cîțu ar trebui să îl revoce din funcție și pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, după ce acesta l-a numit ”zombie politic” pe șeful Guvernului.

Băsescu a declarat într-o emisiune la B1 TV că afirmațiile lui Drulă ”pur și simplu” îl ”umilesc” pe premier, care, în opinia sa, ar trebui să apeleze la articolul 82, aliniatul 2 din Constituția României: ”În caz de remaniere guvernamentală, președintele revocă și primește la propunerea primului-ministru pe unii din membrii Guvernului”.

”Domnul ministru al Transporturilor are o singură problemă. Spune că are doar 5 ani experiență în politică. Marea lui problemă este că nu a citit Constituţia. Orice se discută instituţional în orice situaţie, iar această situaţie are rezolvare în Constituţie.” - a declarat Traian Băsescu.

”Deci ce a făcut domnul Drulă e un atac mizerabil la adresa premierului, în condițiile în care, prin cele ce a declarat, domnul Drulă dovedește că e ministru, a jurat să respecte Constituția, dar nu respectă articolul 85, aliniatul 2. Deci cred că Drulă trebuie să-l urmeze pe Voiculescu.” - a mai spus fostul președinte al României.

Traian Băsescu a mai subliniat faptul că, de fapt, premierul doar propune revocarea unui ministru, iar solicitarea sa este aprobată sau nu de către președintele României.

”Deci Florin Cîţu a acţionat absolut instituţional. Nu el l-a revocat pe ministrul Sănătății, pe Voiculescu, el doar a făcut o propunere, pe care președintele o considera inoportună sau incorectă o putea refuza. Dar preşedintele a dat curs acestei propuneri, considerând că e o propunere de remaniere îndreptăţită.” - a mai spus Băsescu.