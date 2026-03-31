În timp ce șeful Guvernului avertizează asupra riscului instalării unei crize politice și respinge varianta unui executiv minoritar social-democrații anunță că pe 20 aprilie vor decide cel mai probabil că rămân la guvernare, numai dacă pleacă Ilie Bolojan. La rândul său, președintele Nicușor Dan încearcă să medieze cele două tabere.

Pe fondul atacurilor publice venite în ultimele săptămâni dinspre PSD, premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să intre într-o criză politică. Șeful Guvernului spune că situația din coaliție a escaladat mai mult decât ar fi crezut și atrage atenția că cei care generează instabilitate trebuie să și-o asume. Bolojan respinge varianta unui guvern minoritar și subliniază că, în actualul context economic, România are nevoie de stabilitate.

Ilie Bolojan, premierul României: „Pentru orice țară existența unei stabilități politice este foarte importantă. Așa cum arată toată experianța din anii trecuți, cel puțin o lună, două, guvernul nu mai lucrează la capacitatea pe care o are indiferent cine este premierul care pleacă. Ori, gândiți-vă că în următoarele luni de zile avem mai mult provocări majore, criza carburanților, deficitul, absorția de fonduri europene”.

De partea cealaltă, Sorin Grindeanu susține că PSD își va decide singur direcția politică și că votul crucial va avea loc pe 20 aprilie când social democrații vor spune clar dacă mai rămân sau nu la guvernare și în ce condiții.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „PSD va vota în 20 și va hotărî pe ce cale va merge. Dar suntem pregătiți pentru orice scenariu. Stabilitate politică avem în Coreea de Nord, avem și în Belarus. Stabilitatea e bună dacă aduce prosperitate pentru cetățeni. Dacă stabilitatea politică, în cazul nostru, această Coaliție, nu face viața oamenilor mai bună. Eu cred că orice partid responsabil trebuie să se gândească ce are de făcut ca să îmbunătățească lucrurile”.

În acest context tensionat, președintele Nicușor Dan a încercat să calmeze spiritele.

Nicușor Dan, președintele României: „Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obișnuim cu situația asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia niște măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează. Deci este combinație de administrativ cu joc politic. Pe partea administrativă funcționează”.

Întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan nu a dat un răspuns clar.

Nicușor Dan: „Trebuie să împărțim atribuțiile constituționale. Președintele numește, Parlamentul susține Guvernul pe toată perioada desfășurării exercițiului”.

Corespondent PRO TV: „Între timp, opoziția încearcă să profite de momentul tensionat din coaliție. Cei de la AUR spun că au căutat susținere în Parlament pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Liderii partidului anunță că demersul ar putea fi inițiat în aprilie sau mai, imediat după ce PSD va decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare”.