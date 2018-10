Tăriceanu, întrebat ce a discutat cu Dragnea: ”Faptul că azi e puțin înnorat și nu mai e senin ca ieri”

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a răspuns în doi peri întrebărilor unor jurnaliști, după ce a fost audiat în comisia parlamentară de anchetă a SPP din Senat.

O jurnalistă a vrut să știe ce a discutat Tăriceanu la întâlnirea de marți cu partenerul său din coaliția guvernamentală, Liviu Dragnea.

Șeful ALDE a răspuns ironic, susținând că a vorbit despre prognoza meteo și despre meniul de la prânz.

Reporter: Ne puteți spune ce alte teme ați abordat astăzi cu domnul Dragnea?

Călin Popescu Tăriceanu: ”Ăăă, prezența jurnaliștilor pe holurile Parlamentului. Faptul că ne urmăresc pas cu pas, faptul că azi e puțin înnorat și nu mai e senin ca ieri. Ce vreți să mai știți? Ce mănâncă el la prânz..”

La insistențele jurnalistei respective, care a pus o altă întrebare despre o întâlnire a lui Tăriceanu cu ministrul Transporturilor, Lucian Șova, președintele Senatului a recunoscut că, pentru el, întâlnirile cu presa sunt mai grele decât cu procurorii.

Reporter: În ședința coaliției ați stabilit .. vorbeați și despre o întâlnire cu domnul ministru al Transporturilor.

Călin Popescu Tăriceanu: ”Da, am vorbit. Ieri am avut ... Să știți că am senzația, v-am spus, de multe ori că întâlnirile cu presa sunt mai complicate decât întâlnirile cu procuratura.

Ieri, de exemplu, după-amiază, am vorbit cu ministrul Transporturilor, cu domnul ministru Șova și am stabilit de principiu că săptămâna viitoare vom face o discuție despre proiectele principale care țin de infrastructura de transporturi, rutieră, aeriană, navală și așa mai departe, da?”.

