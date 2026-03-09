Război în Iran, ziua a 10-a. NATO a neutralizat o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei. Franța trimite nave
Sondaj INSCOP, martie 2026: AUR este în cădere. PSD și PNL sunt despărțite de doar 3-5 puncte procentuale

Ilie bolojan sorin grindeanu dominic fritz george simion
Un nou sondaj, realizat de INSCOP în perioada 2-6 martie 2026, arată că AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, dar a căzut sub pragul de 40%, cu trei procente mai puțin decât în ianuarie 2026.

Cristian Matei

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (73.5% din total eșantion):

AUR: 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.9% în ianuarie 2026, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

PSD: 19.2% cu PSD (față de 18.2% în ianuarie 2026, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

PNL: 14.5% cu PNL (față de 13.5% în ianuarie 2026, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

USR: 11.4% cu USR (față de 11.7% în ianuarie 2026, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

UDMR: pentru UDMR ar vota 4% din alegători (față de 4.9% în ianuarie 2026, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

SENS: pentru SENS – 3.6% (față de 3.4% în ianuarie 2026, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

SOS România: pentru SOS România – 3.3% (față de 2.8% în ianuarie 2026, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

POT: pentru POT ar vota 3% dintre alegători (față de 1.5% în ianuarie 2026, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

Alt partid: 1.6% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.1% în ianuarie 2026, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Independent: 1.4% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 2% în ianuarie 2026, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot (53,8% din total eșantion)

38.6% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PSD, 13.9% cu PNL, 13.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 4.4% dintre alegători, pentru SENS – 3.6%, pentru POT – 3.1%, iar pentru SOS Romania – 3.4%. 1.5% dintre respondenți își exprimă preferința pentru alt partid, iar 1.2% pentru un candidat independent.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: ”Barometrul INSCOP-Informat.ro arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii. Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”.

Estimare participare la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 16.2% dintre români au ales 1, 1.5% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.8% au ales 4, 3.3% au ales 5, 1.3% au ales 6, 3.1% au ales 7. 5% indică 8, 1.9% aleg 9 și 65.4% indică 10. 1% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sondaj, aur, PSD, PNL, USR,

