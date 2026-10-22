Dan Tanasă a criticat public, anul trecut, importul masiv de forță de muncă necalificată din Asia și Africa.

Formațiunea politică subliniază că o poziție legitimă privind migrația, piața muncii și viitorul societății românești a fost transformată într-o acuzație penală. AUR precizează că deputatul nu a făcut apel la violență, nu a îndemnat la agresarea muncitorilor străini și nu a incitat la atacuri împotriva vreunei persoane.

Critica formulată de Tanasă viza, potrivit AUR, o politică publică, acesta transmițând că România nu trebuie să mai aducă muncitori necalificați din afara Europei, atâta timp cât „milioane de români au plecat din țară, salariile rămân mici, iar statul nu este capabil să își aducă propriii cetățeni înapoi acasă”.

În acest context, AUR și-a asumat angajamentul de a apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil, precum și dreptul oricărui parlamentar de a-și exprima opiniile politice, „inclusiv atunci când acestea sunt incomode, dure sau contrare consensului promovat de actuala putere”. Formațiunea a reiterat că „libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori”.

Alianța avertizează că, dacă simpla opoziție față de o politică de imigrație poate fi calificată drept infracțiune, problema depășește cazul individual al deputatului.

„Problema este cât de mult spațiu democratic mai rămâne într-un stat în care procurorul începe să decidă ce opinii politice au voie să exprime reprezentanții aleși ai cetățenilor”, au conchis reprezentanții AUR.

Declarația considerată penală

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!” a fost mesajul lui Dan Tanasă care l-a adus la Parchet.

Potrivit procurorilor, faptele cercetate au avut loc la 19 august 2025, când Dan Tanasă ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România proveniți din Asia și Africa, pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

În rechizitoriu, procurorii subliniază că actele de discriminare pot afecta grav relațiile sociale dintre cetățeni, care trebuie să se bazeze pe respect reciproc.

Totodată, comunicatul Parchetului precizează că imunitatea parlamentară se aplică opiniilor politice exprimate în exercitarea mandatului și voturilor parlamentarilor, însă aceștia pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată pentru fapte care nu intră în această categorie.