Deputatul AUR Dan Tanasă a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după ce a publicat pe Facebook mesaje la adresa muncitorilor străini din România, proveniți din Asia și Africa, potrivit unui comunicat transmis joi, 22 octombrie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Trebuie precizat că deși numele lui Dan Tănasă nu a fost precizat explicit în comunicatul de presă, procurorii au dezvăluit funcția acestuia, deputat în Parlamentul României, dar și declarația care l-a adus în atenția legii:

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a parlamentarului, în stare de libertate. Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în fond.

Potrivit procurorilor, faptele cercetate au avut loc la 19 august 2025, când Dan Tanasă ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România proveniți din Asia și Africa, pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook în august 2025, deputatul le-a cerut utilizatorilor să refuze comenzile care nu sunt livrate de români și să nu încurajeze, în opinia sa, importul de muncitori necalificați din Asia și Africa.

Ulterior, parlamentarul a criticat și imigrația, afirmând că Occidentul „se scufundă sub valul islamist” și că nu își dorește o astfel de situație în România. Mesajele au provocat numeroase reacții și comentarii pe rețeaua socială.

În rechizitoriu, procurorii subliniază că actele de discriminare pot afecta grav relațiile sociale dintre cetățeni, care trebuie să se bazeze pe respect reciproc.

Totodată, comunicatul Parchetului precizează că imunitatea parlamentară se aplică opiniilor politice exprimate în exercitarea mandatului și voturilor parlamentarilor, însă aceștia pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată pentru fapte care nu intră în această categorie.

Trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără a înlătura prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul.