PSD și PNL se luptă în măsuri legislative pentru plafonarea prețurilor la energie

PSD și PNL se ”luptă” în Parlament pentru a promova acte normative care să plafoneze prețurile la energia electrică și gaze naturale.

Președintele PNL Florin Cîțu a anunțat pe Facebook trei măsuri legislative abute în vedere, pentru ca facturile la energie în această iarnă să nu ”rupă” buzunarele românilor.

”Soluțiile noastre pentru facturile la energie ale românilor:

- plafonarea prețurilor la energie;

- compensarea unei părți din factura la energie, complementar cu plafonarea;

- amânare la plată a facturilor pentru cei care nu pot să plătească” - a precizat Cîțu.

Recent, premierul demis a spus că încă nu există o formă clară a acestor modificări legislative:

“Ne interesează această perioadă în iarnă, când facturile sunt mai mari. Vom vedea care este formula optimă. L-am rugat pe ministrul Virgil Popescu să vină cu formula optimă după ce are câteva discuţii. Să vedem dacă se amână până la jumătatea verii, dacă se amână până la finalul anului viitor, dacă se împarte pe mai multe perioade. Sunt mai multe scenarii cu care lucrăm, haideți să vedem care e cel mai bun scenariu. Aţi văzut şi anul trecut, când am început cu amânarea ratelor la credite, tot aşa am început, nu aveam o formulă iniţială, cea mai bună, am mers pe o formulă maximă, după aceea am revenit. Nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluţiile pe care le propune şi Comisia Europeană şi o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a transmis Florin Cîţu.

PSD: Proiectul nostru prevede plafonarea pentru 6 luni a preţurilor la energie şi gaze

Și PSD este preocupat de soarta românilor care nu vor putea suporta cheltuielile provocate de scumpirea facturilor la gaze și curent electric.

Senatorul social-democrat Gabriela Firea a anunţat, luni, un ”pas important” la Senat - susținând totodată că varianta PSD este ”net superioadă” propunerilor PNL.

”Proiectul nostru prevede plafonarea pentru 6 luni a prețurilor la energie și gaze la niveluri pe care românii să le poată suporta, atât consumatori casnici, cât și IMM-uri.

Astfel, în cazul electricității, PSD a propus, prin ultimele amendamente depuse vineri, un plafon de preț al energiei active de 250 de lei/Mwh, în condițiile în care ultimele oferte ale furnizorilor către populație, această valoare a ajuns la peste 950 lei/Mwh.

În cazul gazelor naturale, plafonul propus este de 135 de lei/Mwh, față de oferte ale furnizorilor de 650 lei/Mwh.

Soluțiile PSD produc o scădere a prețului final față de actualele oferte ale furnizorilor cu 74% în cazul energiei și 79% în cazul gazelor.

De asemenea, varianta PSD este net superioară propunerilor PNL: liberalii ajung la un preț final al kilowattului de 1,01 lei, în vreme ce în varianta noastră, kilowattul va costa doar 0,67 lei

Proiectul PSD implică o scădere a prețurilor la o valoare care se menține pe întreaga durată a celor 6 luni de plafonare.

După intrarea în vigoare a legii, toate contractele se restructurează astfel încât să nu fie depășit prețul maximal, cel plafonat.

​Prin legea propusă de PSD, nivelul de trai al românilor este protejat în următoarele 6 luni de situația iminentă a dublării sau triplării facturilor cu utilitățile – electricitate și gaz.

Noile facturi dublate ar însemna un cost suplimentar de minim 1200 de euro pe an pentru fiecare gospodărie de salariați din România.” - a scris Firea pe Facebook.

De asemenea, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că propunerea social-democraților vizează ”un lucru nou” introdus în lege, și anume impozitarea profitului producătorului de energie.

”Este vorba de impozitarea profitului la producătorii de energie electrică. Ăsta este lucrul nou care s-a introdus astăzi în lege. E vorba de impozitarea producătorilor de energie electrică cu același cuantum de 80 % pentru o capacitate de producție mai mare de 450 de megawați.” - a spus parlamentarul PSD.