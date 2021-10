Amânarea plății facturilor la energie și reducerea TVA pentru IMM-uri, soluțiile Guvernului demis

Inquam/ Adriana Neagoe

Premierul interimar Florin Cîţu a anunțat că o soluţie pentru scăderea facturilor la energie o reprezintă reducerea TVA pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de la 19% la 5%, pe o perioadă de şase luni.

O decizie finală în acest sens urmează să fie luată de Ministerul Finanţelor.

“Forma exactă a amendamentelor va fi prezentată luni. Am vorbit în această dimineaţă cu ministrul Energiei. Deci forma finală a amendamentelor va fi prezentată luni la comisie. Am discutat şi lucruri suplimentare, pentru că au mai venit câteva idei cu care sunt de acord. Dacă Ministerul Finanţelor este de acord, s-ar putea ca temporar, doar temporar, pentru o perioadă de şase luni sau până la sfârşitul lui martie, să reducem TVA pentru IMM-uri. Sunt 500.000 de companii. Deci, temporar, dacă Ministerul Finanţelor spune că este OK să facem acest lucru, am putea să reducem TVA-ul de la 19% la 5% pentru IMM-uri. Este o măsură care ne-a fost prezentată astăzi, că da, este bună, să vedem dacă putem să facem acest lucru temporar, deci doar până la sfârşitul lui martie, şi dacă Ministerul Finanţelor este de acord”, a spus premierul interimar.

Citește și ANRE a amendat patru furnizori de gaze cu 2,7 milioane de lei pentru intenţia de a creşte preţul în timpul contractului

El a mai fost întrebat şi despre amânarea plăţii facturilor la energie.

“Ne interesează această perioadă în iarnă, când facturile sunt mai mari. Vom vedea care este formula optimă. L-am rugat pe ministrul Virgil Popescu să vină cu formula optimă după ce are câteva discuţii. Să vedem dacă se amână până la jumătatea verii, dacă se amână până la finalul anului viitor, dacă se împarte pe mai multe perioade. Sunt mai multe scenarii cu care lucrăm, haideți să vedem care e cel mai bun scenariu. Aţi văzut şi anul trecut, când am început cu amânarea ratelor la credite, tot aşa am început, nu aveam o formulă iniţială, cea mai bună, am mers pe o formulă maximă, după aceea am revenit. Nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluţiile pe care le propune şi Comisia Europeană şi o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a transmis Florin Cîţu.