PSD protestează în Parlament: ”Nu ascundeți morții” și ”Vinovații să plătească”

Senatorii și deputații PSD au organizat un protest, marți, pe holurile Parlamentului, nemulțumiți de faptul că cele 3 partide aflate la putere nu sunt de acord cu înființarea unei comisii parlamentare de anchetă.

Este vorba despre o comisie parlamentară de anchetă în cazul declarațiilor făcute de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, privind numărul real al deceselor provocate de infectarea cu Covid-19.

Liderul deputaților PSD Alfred Simonis afirmă că Voiculescu ar fi susținut public faptul că ”la un singur spital din București sunt raportate 500 de decese în minus, adică 500 de decese în București, într-un singur spital, nu erau raportate”.

Din acest motiv, PSD cere acum înființarea unei comisii parlamentare de anchetă, care să stabilească adevărul în acest caz.

Cu toate acestea, a mai spus Simonis, PSD a aflat că parlamentarii puterii, adică PNL-USR-UDMR, ar intenționa să respingă această propunere, care va fi supusă la vot astăzi.

”Din informațiile pe care le avem, PNL-USR-UDMR doresc să respingă constituirea acestei comisii de anchetă, ceea ce este inexplicabil și șocant. În orice țară civilizată, după aceste declarații ale unui ministru, fost ministru și actual ministru, organele abilitate s-ar fi autosesizat și am fi avut suspecți în dosare grele și probabil că am fi avut și demiterea sau demisia Guvernului de îndată. Pentru că este foarte grav dacă se confirmă aceste informații, iar noi, văzând că nu se autosesizează nimeni am făcut acest demers” - a mai declarat liderul deputaților PSD.

Astfel, parlamentarii PSD au organizat un ”protest spontan”, marți, pe holurile Parlamentului, cu pancarte pe care erau scrise mesaje precum: ”Vinovații să plătească”, ”Votați comisia de anchetă”, ”Spuneți adevărul”, ”Nu măsluiți cifrele” sau ”Nu ascundeți morții”.

Vlad Voiculescu a susținut că în timpul mandatului său a fost înființat și un grup de lucru pentru investigarea modului în care se fac raportările Covid.

Guvernul a replicat, însă, afirmând că nu a existat niciun grup de lucru în realitate, ci doar la nivel de intenție