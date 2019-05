PSD își anunță candidatul la prezidențiale chiar în seara alegerilor europarlamentare

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că partidul pe care îl conduce va anunța oficial cine va fi candidatul său la alegerile prezidențiale din acest an chiar în seara alegerilor din 26 mai.

”După alegeri! Chiar duminică seara o să anunțăm”, a declarat Dragnea la Adevărul Live, după ce a fost întrebat dacă s-a decis să candideze pentru funcția de președinte al României.

Liderul PSD nu a vrut să dea mai multe detalii nici după ce a fost întrebat dacă președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu rămâne candidat al coaliției PSD- ALDE la alegerile prezidențiale din 2019. ”PSD-ul se va pronunța duminică seara după alegeri”, a repetat Dragnea.

La sfârșitul anului 2018, Dragnea spunea că nu respinge varianta unei candidaturi a lui Tăriceanu pentru alegerile prezidenţiale, susținut de PSD-ALDE.

Pe de altă parte, Dragnea a precizat acum că în 2016 a fost condamnat în dosarul Referendumul chiar când PSD avea ”un scor bun” la alegerile locale. El a mai spus că și acum, în 2019, la alegerile europarlamentare, s-ar putea ca PSD să nu obțină un scor rău, însă ”începe să se creeze tensiune pe marginea acestui proces” în care a fost deja condamnat la închisoare în primă instanță.

”În 2016, înainte de alegerile locale, deja PSD-ul începuse să crească, era evident că vom avea un scor bun la locale. Cu totul întâmplător am fost condamnat în Dosarul Referendumului de doamna Stanciu, complet nevinovat. De ce? Pentru că am spus oamenilor să vină la vot. N-au fost condamnați cei care au boicotat referendumul. Asta scriind în lege ..

A venit toamna, deja PSD-ul creștea, se prevedea un rezultat bun, am fost trimis în judecată cu acest amărât de dosar fabricat. Am avut anul trecut un miting uriaș în București, sute de mii de oameni, după miting am fost condamnat. Mă rog, 2 la 1, dar am fost condamnat, pe baza unui studiu sociologic, făcut de unul care făcea apologia nazismului prin anii 60.

Acum, scandal foarte mare în preajma alegerilor, unde, nu știu, s-ar putea să nu luăm un scor rău, cine știe, poate luăm un scor bun. Iar începe să se creeze tensiune pe marginea acestui proces, unde repet sunt complet nevinovat.” - a spus Dragnea.

Procesul lui Liviu Dragnea a ajuns la final

Procesul lui Liviu Dragnea a ajuns la final, iar Instanţa Supremă va va pronunța sentința pe data de 27 mai.

Procurorii insistă ca politicianul să fie pedepsit, ba chiar să primească o pedeapsă mai mare decât cea dată de prima instanţă. Asta în timp ce avocaţii politicianului, care a preferat să aştepte veştile la sediul partidului, au cerut achitarea.

Avocaţii lui Liviu Dragnea au încercat până în ultima clipă să obţină amânarea procesului, mai ales că una dintre judecătoarele din completul de cinci urmează să se pensioneze de la 1 iunie.

Pentru dosarul liderului PSD, acest lucru ar fi însemnat reluarea apelului de la zero. Apărarea a cerut inclusiv ca instanţa să aştepte pronunţarea judecătorilor CCR, dar a contestat din nou şi componența primei instanțe care l-a condamnat pe şeful social-democraţilor la trei ani şi jumătate cu executare.