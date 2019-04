Călin Popescu Tăriceanu, despre Liviu Dragnea: Îmi doresc să fie liber

Agerpres

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă, că îşi doreşte ca Liviu Dragnea să rămână un om liber, urmând ca, după alegerile europene, PSD şi ALDE să redeschidă subiectul candidatului comun la prezidenţiale.

Întrebat la Iaşi ce va face ALDE dacă PSD va decide să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că aceste lucruri vor fi discutate după scrutinul din 26 mai, el adăugând că în prezent ”suntem pe terenul supoziţiilor”.

Totodată, liderul ALDE a spus că îşi doreşte ca Liviu Dragnea să rămână un om liber, motivând că ”în nici o ţară din Europa civilizată, cineva care se ocupă de alegeri şi care mobilizează electoratul la alegeri nu ajunge să fie condamnat pentru asta”, informează News.ro.

”Şi el şi eu am spus că am discutat împreună despre viitoarea candidatură din partea coaliţiei şi am hotărât că după alegerile pentru Parlamentul European vom redeschide subiectul ca să hotărâm cum procedăm”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că ţinta partidului este să obţină cinci mandate în Parlamentul European.

Călin Popescu Tăriceanu, însoţit de alţi membri din conducerea partidului, au participat sâmbătă la Iaşi la conferinţa regională de prezentare a candidaţilor ALDE la alegerile europarlamentare.

