Primarul PSD care a semnat iniţiativa "Fără penali": "Sunt înaintea lui Dragnea"

Primarul PSD din Pucioasa a explicat de ce a semnat iniţiativa USR "Fără penali în funcţii publice".

Primarul PSD al oraşului Pucioasa Constantin Ana explică pentru News.ro faptul că a semnat în favoarea iniţiativei USR "Fără penali în funcţii publice" spunând că a crezut că face un serviciu PSD, nu un deserviciu, şi că a vrut să aducă oamenii la aceeaşi masă. În ceea ce priveşte reacţia liderilor partidului, el spune că nu se aştepta să se ajungă aici şi că i-au fost răstălmăcite mesajele, precizând că este membru PSD înaintea lui Liviu Dragnea şi nici nu a venit de la alt partid.

Nu mă aşteptam să se ajungă aici niciodată, Deci sincer, după 21 de ani de partid să citeşti un comunicat din ăsta... Eu sunt înaintea lui Dragnea în PSD şi a multor altora şi nici n-am venit de la alt partid", a declarat Constantin Ana pentru News.ro, comentând reacţia liderilor partidului faţă de gestul său.

El susţine că a vrut să facă un serviciu partidului şi echipei din care face parte.

"În mintea mea am crezut că fac un serviciu PSD- ului, în niciun caz un deserviciu. Şi acum cred acelaşi lucru; că am arătat că suntem şi noi oameni mai presus de orice. Deci din punctul meu de vedere am crezut că aduc un plus echipei din care fac parte. Se pare că nu este concluzia la care au ajuns şi ei astăzi", spune primarul.

În ceea ce priveşte reacţia liderilor centrali, Constantin Ana consideră că spusele sale au fost răstălmăcite.

"Câţiva dintre liderii centrali mi-au răstălmăcit toate mesajele pe toate părţile şi concluzia a fost că am un discurs populist şi că n-am înţeles nimic. Nu-i aşa. Eu trăiesc aici, între oameni, nu într-un castel de cleştar. Nu pot să-mi explic de ce s-a interpretat atât de ciudat iniţiativa mea. Eu asta am vrut, să aduc oamenii la aceeaşi masă. Mai presus de iniţiativa lor. Putea să fie altă iniţiativă. Asta a fost!", se justifică primarul.

El consideră că nu mai există dialog.

"Nu mai ai niciun argument în nicio discuţie cu nimeni. Eu, ca PSD-ist, dacă deschideam gura în faţa unuia mai vehement dintre tinerii din piaţă, eram luat pe sus. "Sunteţi toţi hoţi, trebuie să dispăreţi, de ce v-aţi născut?". Chiar imi arătau prietenii mei: "Uite cu cine ai semnat tu de la USR!" Pentru că era un băiat care ne înjură de ne spurcă. Dar tocmai asta am vrut să fac. Am înghiţit şi am vrut să-i dau un exemplu", argumentează Constantin Ana.

Edilul ţine să precizeze că nicio secundă nu s-a gândit că este primar "pentru PSD-işti sau pentru ceilalţi".

"Deşi am ieşit cu 61%, m-au votat clar foarte mulţi care nu sunt adepţi ai PSD - ului. Dar din momentul acela toţi cetăţenii au fost la fel, au fost egali în faţa mea şi eu m-am prezentat în faţa tuturor la fel", adaugă el.

În ceea ce priveşte conducerea centrală, Constantin Ana declară: "Am mari aşteptări de la ei. Dacă nu se vor concretiza, sper să nu-mi fac gânduri că dintr-un motiv sau altul nu am intrat pe PNDL-ul ăsta unde aştept cu sufletul la gură să primesc finanţare pentru Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu". Am speranţe mari în ei, acum, în acest moment. Am masterplanul de turism unde totuşi s-a văzut sprijinul lor, pentru că suntem prinşi cu două proiecte imense".

Primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, a semnat, duminică, iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”. El a spus că a semnat documentul fără nicio reţinere şi fără nicio emoţie că gestul său va fi sancţionat politic de superiorii săi şi i-a îndemnat şi pe alţi colegi de partid să facă acelaşi lucru.

Câţiva tineri membri USR, printre care şi un tânăr originar din Pucioasa, au luat legătura cu primarul.

