Primarul PSD din Pucioasa a semnat pentru campania ”Fără penali în funcții publice”

Primarul localității Pucioasa, Constantin Ana, membru al Partidului Social Democrat, a semnat pentru inițiativa USR de modificare a Constituției, "Fără penali în funcții publice''.

”Îi mulțumim domnului primar pentru deschidere și îi încurajăm și pe ceilalți membri PSD să facă același gest de normalitate.” - a scris pe Facebook Remus Puspan, unul dintre cei care strâng semnături în această campanie.

La rândul său, primarul Constantin Ana a precizat că a acceptat ”pe loc” invitația de a semna.

”Astăzi, am fost contactat de acești tineri pentru o discuție legată de inițiativa pe care ei o susțin. M-au intrebat dacă le răspund solicitării de a semna inițiativa de modificare a Constituției “Fără penali in funcții publice”. Am acceptat pe loc! De aici și ținuta pentru care îmi cer scuze! Dar discuția a fost mult mai complexă.

Mi-ar plăcea ca stimabilii domni (plus o domnișoara) sa relateze întreaga discuție, pentru ca din punctul meu de vedere a fost vorba de mult mai mult decât despre o semnătură!”

Întrebat de un utilizator dacă semnătura sa poate fi interpretată ca un semnal că pleacă din PSD, primarul a răspuns că este doar un semnal de ... normalitate.

Utilizator: ”Și nu e periculos, treceți la independent?”

Primarul Constantin Ana: ”Normalitatea nu este niciodată periculoasa!”

Obiectivul USR este ca până la finalul anului 2018 să înainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constituţiei prin care să se interzică persoanelor condamnate penal la pedeapsa închisorii să candideze la alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale, dacă au săvârşit infracţiuni în mod intenţionat.

Pentru ca proiectul de lege să ajungă în Parlament sunt necesare cel puţin 500.000 de semnături ale cetăţenilor cu drept de vot din cel puţin jumătate din judeţele tării, iar USR s-a angajat să sprijine acest demers prin intermediul filialelor sale teritoriale.

În urmă cu aproximativ 10 zile, liderul USR, Dan Barna, declara că până în prezent au fost strânse aproximativ 340.000 de semnături din cele 500.000 necesare.

