Primarul Brașovului, acuzat că a mințit în CV. „Cum să spui că eşti absolvent când ai fost exmatriculat?”

Noul primar al Brașovului, Allen Coliban, este acuzat de că a mințit când și-a trecut în CV absolvirea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti. Edilul a modificat ulterior informațiile cu privire la studiile sale și a venit cu precizări.

Candidatul USR-PLUS, Allen Coliban, a câştigat Primăria municipiului Braşov, cu peste 40% din voturile valabil exprimate.

El este acum acuzat de doi profesori universitari din Bucureşti: Ciprian Dobre - prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare - şi Traian Rebedea - de la Universitatea Politehnică Bucureşti, că acesta nu a absolvit cursurile Facultății de Automatică - așa cum și-a trecut în CV - și chiar a fost exmatriculat, potrivit newsbv.ro.

„Vai de România fără hoție – pentru că este o hoție sa minți că ai o diploma. Dl. Coliban, aproape 20 de ani ați mințit că sunteți absolvent al A&C. Acum ștergeți repede urmele. Mă întreb dacă un om care minte de 17+ ani este un om nou, care va aduce schimbare reală în România. Și oare mai este întreg la cap sau este un om frustrat, dacă a trebuit să mintă atâta timp. Vă dați seama că poate acum află toate rudele și cunoștințele sale adevărul”, a scris pe Facebook Traian Rebedea.

Potrivit newsbv.ro, după aceste acuzații, Coliban și-a modificat CV-ul atât pe site-ul Senatului, cât şi pe cel al USR, precizând că a urmat cursurile Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti, fără să ia licența.

Prodecanul de Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Ciprian Dobre, a confirmat aceste informații, precizând că Allen Coliban nu doar că nu a absolvit această facultate - cu sau fără licenţă -, ci a fost şi exmatriculat.

„Nu îl cunosc şi nu am nimic cu el. Dar cum să spui că eşti absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din UPB, dar, de fapt, să figurezi că ai fost exmatriculat şi nu ai susţinut licenţa?”, s-a a scris Dobre pe Facebook.

Acesta a explicat pentru Adevărul că Allen Coliban a fost exmatriculat în 2009 din cauza faptului că nu a promovat un număr de discipline în final.

„Domnul Allen Coliban a început în anul 1998 studiile, le-a întrerupt de mai multe ori, iar în anul 2009, în anul 5 de facultate, a fost, în final, exmatriculat cu decizia UPB nr. 177 din 19.03.2009, din cauza faptului că nu a promovat un număr de discipline în final. El, după 2005, nu a mai cerut să refacă. UBP îi incurajează pe studenţi şi nu îi exmatriculează imediat, pentru că se porneşte de la ideea că poate totuşi se întorc la studii. Doar că, în cazul domnului Coliban, din 2005 până în 2009 nu a mai dat vreun semn”, a explicat Dobre.

În urma acestor acuzații, el a precizat ulterior pe site-ul său "colibanprimar.ro" că a renunțat la Facultatea de Automatică și Calculatoare după ce a realizat că „primii doi ani vor fi doar de matematică, fizică și electronică”.

„Am urmat două facultăți – Automatică și Calculatoare (5 ani) și Management (3 ani). Din motivele personale descrise mai jos, licența mi-am dat-o doar în Management. Atestatul de programator mi l-am luat odată cu terminarea liceului. La examenul de admitere la Automatică am luat 10 la ambele probe. Am realizat însă repede că primii doi ani vor fi doar de matematică, fizică și electronică și am decis să îmi dezvolt pasiunea pentru informatică lucrând ca programator, în paralel cu facultatea”, spune Allen Coliban.

El a recunoscut că a editat ulterior informațiile din CV.

„Am editat descrierea din CV, astfel încât să fie clară partea legată de licență și regret că nu am clarificat-o mai devreme. Da, am renunțat la a-mi da licența în 2005, după ce terminasem anul 5 de facultate. Cu mintea de acum poate că aș lua o altă decizie, dar la 20 și ceva de ani și în contextul de atunci a fost decizia cu care am fost împăcat. Am avut noroc că din punct de vedere profesional, au contat mereu doar rezultatele pe care le-am obținut, nu diploma, ITul fiind un domeniu plin de astfel de exemple”, a adăugat primarul Brașovului.