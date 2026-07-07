Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că a încheiat acorduri mai multe țări care participă la summitul NATO de la Ankara. Printre țările cu care a semnat parteneriate se numără Danemarca, Ţările de Jos, Estonia şi că se pregăteşte să facă acelaşi lucru cu Germania, Finlanda, Norvegia şi Canada.

Conform mecanismului anunţat de Kiev la începutul lunii iulie, ţările cu care Ucraina a încheiat acorduri vor avea „posibilitatea de a cumpăra arme şi tehnologii ucrainene şi de a lucra direct cu producătorii ucraineni”.

„Am semnat un acord cu Danemarca în cadrul inițiativei „Drone Deal”. Acesta este deja al nouălea acord de acest gen pentru Ucraina, iar faptul că tot mai mulți parteneri se alătură acestei inițiative este important, deoarece deschide oportunități mai ample pentru producția comună în domeniul apărării, schimbul de expertiză și transparența în ceea ce privește exporturile de arme. Împreună, construim o nouă arhitectură de securitate. Mulțumim Danemarcei și, în mod personal, prim-ministrului Mette Frederiksen, pentru acest pas în consolidarea apărării noastre colective. Cu Danemarca am început coproducția în Ucraina după modelul danez, și este absolut corect ca Danemarca să aibă acum acces la exporturile de arme ucrainene, testate în condiții de război”, a transmis Volodimir Zelenski după semnarea acordului cu Danemarca.

Pentru a lupta împotriva invaziei ruse, Ucraina depinde de aliaţii săi occidentali pentru furnizarea multor categorii de armamente, dar şi-a dezvoltat şi propriile tehnologii în anumite domenii, în special în ceea ce priveşte dronele şi lupta antidrone.

Ministrul apărării Mihailo Fedorov avertizase că exportul de armamente va fi posibil doar dacă „aprovizionarea armatei ucrainene” este „garantată”.

Acuzații de delapidare în contractele cu drone ale armatei Ucrainei

Marţi, Procuratura ucraineană a anunţat, la rândul său, că investighează delapidări de fonduri în valoare de 7 miliarde de grivne (aproximativ 137 de milioane de euro) în cadrul furnizării de drone către forţele armate ucrainene.

„Ancheta examinează ipoteza conform căreia costul dronelor ar fi fost umflat în mod artificial” de către companiile care au câştigat contractul cu Ministerul Apărării, a explicat această structură.

Poliţia a percheziţionat sediile mai multor companii şi a descoperit „sume importante de bani în numerar”, dar nicio persoană nu a fost arestată până în prezent, conform aceleiaşi surse.

Potrivit datelor institutului german Kiel, Ucraina a primit peste 214 miliarde de euro sub formă de ajutor din partea ţărilor europene şi peste 115 miliarde de euro din partea Statelor Unite începând din 2022.