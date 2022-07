Președintele Klaus Iohannis a explicat de ce vrea păstrarea cotei unice de impozitare și este împotriva taxei de solidaritate

„Sunt pentru păstrarea cotei unice și împotriva taxei de solidaritate,” a spus acesta de la Cotroceni.

Președintele crede că trebuie finalizată mai întâi digitalizarea în România și abia apoi să vorbim de astfel de modificări. În plus, el a adăugat că „aceste schimbări nu se pot produce în termen scurt și nici nu este de dorit să se producă în termen scurt”.

Ce spune Klaus Iohannis despre cota unică de impozitare și taxa de solidaritate

Klaus Iohannis, președintele României: „Sunt pentru păstrarea cotei unice și împotriva taxei de solidaritate. Această opinie a mea nu am exprimat-o doar acum, este o opinie pe care am exprimat-o în repetate rânduri, fiindcă au mai fost încercări de modificare în aceste domenii. Taxa de solidaritate nu mi se pare corectă ca principiu, iar cota unică, să știți că nu este neapărat cel mai bun mod de a impozita sau cel mai modern mod de a impozita, dar pentru un sistem care încă nu este digitalizat, ca al nostru, are certe avantaje practice și până când nu există o digitalizare funcțională, nu cred că în România se poate introduce altfel de cotă.”

