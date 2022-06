Măsurile fiscale pregătite pentru anul viitor au fost stabilite de liderii coaliției. Aceștia vor să dea bani în plus tinerilor și familiilor cu copii, dar trebuie să facă rost de fonduri suplimentare la buget.

Pentru asta, vor plăti mai mult la stat cei care câștigă din activități independente ori din tranzacții imobiliare. La fel, viciile sau micile plăceri ar urma să coste mai mult. Coaliția a încheiat discutarea celor mai importante puncte din codul fiscal, dar documentul nu este încă gata.

Lăsând la o parte impozitarea progresivă și taxa de solidaritate, social democrații au reușit să obțină în discuțiile cu PNL mult doritele deduceri fiscale.

De la anul, va creşte plafonul pentru cei care vor putea să păstreze mai mulţi bani din salariul brut, de la 3.600 lei la 4.500 de lei. Iar tinerii sub 26 de ani şi-ar putea deduce din impozit până la 15%, adică în jur de 380 de lei în plus. Familiile vor beneficia și ele de o măsura similară - 100 de lei în plus pentru fiecare copil înscris într-o formă de învățământ.

Pe de altă parte, bugetul de stat, deja dezechilibrat, trebuie susținut și cu încasări mai mari. Așa că, după discuțiile din coaliție, liderii PNL și PSD au convenit ca de taxa pe valoare adăugată de 5% să beneficieze doar cei care își cumpără un apartament mai mic de 80 de metri pătrați și cu o valoare de până în 600.000 de lei, față de 750.000 lei, cât e acum. La fel, banii în plus ar urma să vină și de la cei care fac tranzacții imobiliare în mod curent. Un impozit de 3% va fi plătit pentru locuințele mai noi de trei ani care sunt vândute.

Cei care lucrează part-time ar urma să achite contribuții sociale și de sănătate la nivelul salariului minim doar dacă au un singur contract încheiat.

Marius Budai, ministrul Muncii: „Bineînţeles, avem excepţii pentru pensionari, avem excepţii pentru studenţi, pentru că da, sunt locuri de muncă care se pretează la fracţiune de normă. Nu cred că e un lucru bun nici pentru un angajat, pentru că vom ajunge la vârsta pensionării şi vom suferi mai mult ca acum”.

Scutiţi de contribuții la stat vor rămâne și cei care au venituri din surse independente, cu condiția să nu depășească șase salarii minime într-un an, adică mai puțin de 15.000 de lei. Până acum erau scutiţi cei care câștigau dublu. Iar cei care au venituri mai mari, de până la 24 de salarii minime brute, vor plăti contribuţiile la jumătate.

Adrian Brența, consultant fiscal: „Zice că o să fie când o să fie”.

Și țigările, alcoolul, băuturile cu zahăr, mâncarea la restaurant sau cea comandată, la fel şi cazările în excursii vor fi mai scumpe de anul viitor, anunţă guvernanţii.

Iar companiile din domeniul jocurilor de noroc ar urma să fie impozitate cu 40%

„Supra-impozitarea ar transforma România într-o țară neatractivă atât pentru jucători cât și pentru operatori. Ca efect va exista o scădere cu aproximativ 50% a taxelor plătite de operatori prin reducerea activității, în cazul aplicării măsurii”, a transmis Asociaţia organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă.

Dan Cărbunaru, purtător de cuvânt al Guvernului: „Deîndată ce discuţiile din coaliţie se vor fi finalizat, Ministerul de Finanţe va pune pregăti actul normativ şi-l va supune procedurii de transparență publică”.

Pentru ca aceste modificări să intre în vigoare în 2023, actul normativ ar trebui aprobat cel târziu săptămâna viitoare.