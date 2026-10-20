El a fost întrebat, în conferinţa de presă de la Palatul Victoria după prima şedinţă a noului guvern, dacă vor fi suficiente abilităţile sale de negociator pentru a construi un buget pentru anul viitor, sub ameninţarea cu moţiunea de cenzură sau cu demiterea din partea a două partide cu ideologii opuse, PSD şi PNL, potrivit Agerpres.

"Bugetul pentru anul viitor este obligatoriu şi toate partidele înţeleg acest lucru. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârşit este şi pentru că apărea iminenţa unor probleme foarte, foarte mari în economie. Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu îmi fac nicio grijă că bugetul va fi adoptat, dar este o prioritate majoră a acestui guvern şi cred că toate partidele responsabile se vor uita foarte atent la acest buget, care, după cum am spus, va respecta angajamentele asumate în aşa fel să continuăm pe ţinta de deficit pe care ne-am propus-o, pe care ne-am asumat-o, dar în acelaşi timp încercând să şi, şi nu încercând, relansând şi făcând ca românilor să le fie mai bine în anii care vin. Sigur că poate părea greu de rezolvat această ecuaţie, dar sunt puţine lucruri simple în lumea de azi, atât în România, cât şi pe plan internaţional", a răspuns premierul Luca Niculescu.

Guvernul Niculescu a avut marți seara prima sa ședință, imediat după depunerea jurământului. Premierul a prezentat lista priorităților și a cerut să fie judecat „pentru rezultatele” pe care le va obține.

Prioritatea Guvernului este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor, a transmis premierul Luca Niculescu, marţi seara, la începutul primei şedinţe a noului Cabinet.

„A fost o ședință scurtă. Ne vom întâlni des, sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm, rectificarea bugetară, pregătirea pentru iarnă", a declarat premierul Luca Niculescu.

Întrebat de coabitarea cu PSD, prim-ministrul a afirmat: „După 6 luni de criză, avem un guvern cu puteri depline, PSD și-a asumat guvernarea, invitația a fost și către alte partide, alte partide au decis să nu intre, dar au susținut acest guvern. Sentimentele mele contează cel mai puțin".