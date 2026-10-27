În cadrul vizitei oficiale a acestuia la Chişinău, șeful Executivului de la Bucureşti şi-a exprimat speranţa că ultimele clustere de negocieri vor fi deschise până la sfârşitul anului, conform News.ro.

„Cel mai important este să îţi faci treaba la tine acasă. Să lucrezi cât mai mult, să lucrezi cât mai bine. Ştiu că o faceţi deja. Ştiu că lucraţi deja foarte mult şi multe felicitări celor care sunt angajaţi în acest proces extrem de important pentru Republica Moldova, evident oficialilor şi clasei politice, dar şi celor din instituţii care lucrează, pentru că ei, de multe ori sau întotdeauna, duc greul dosarelor tehnice. Deci, treaba bine făcută după aceea îţi uşurează deblocarea unor chestiuni care pot să mai apară la alte niveluri. Dar nu suntem acolo. Eu aş zice să privim cu optimism înainte”, a declarat premierul Luca Niculescu pentru TVR Moldova.

Prim-ministrul României se declară optimist şi crede că nu vor exista alte clustere de negocieri unde vor fi create asemenea blocaje.

„Eu în general sunt optimist, dar nu vreau să fac previziuni. Dacă apar probleme, le discutăm atunci. Acum să ne concentrăm pe ce avem de făcut”, a remarcat Luca Niculescu.

Șeful Executivului de la Bucureşti şi-a exprimat speranţa că ultimele clustere de negocieri vor fi deschise până la sfârşitul anului.

Premierul român a subliniat că cele două ţări trebuie să intensifice cooperarea, inclusiv în combaterea dezinformării, pe care a calificat-o drept un pericol major pentru regiune şi nu numai.

Niculescu a adăugat că România este gata să contribuie la proiecte comune, punând la dispoziţie resurse, deschidere şi bunăvoinţă.