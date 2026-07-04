Bolojan subliniază faptul că, de 250 de ani, ”Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse.”

”Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre.

Mulțumesc militarilor americani care, alături de cei ai țărilor NATO și de cei români, contribuie la siguranța României.

Mulțumesc diplomaților și tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre țările noastre.

Mulțumesc companiilor americane pentru investițiile și locurile de muncă create în țara noastră și comunităților româno-americane pentru punțile construite în acești ani.

Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre.

La mulți ani, Statele Unite ale Americii!

La mulți ani prieteniei româno-americane!” - a transmis premierul interimar al României.