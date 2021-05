Premierul Cîţu: Miniştrii nu vor primi bani la rectificare dacă nu fac reforme

Premierul Florin Cîţu a declarat că miniştrii care nu vor face reforme în companiile de stat cu pierderi nu vor primi bani la rectificarea bugetară pentru a avea cheltuielile acoperite până la finalul anului.

"Reforma companiilor de stat. În buget, eu am inclus bani pentru anumite companii cu pierderi, presupunând că vor face o reformă şi vor reduce chetuielile, suntem în luna iunie, în curând. (...) Nu s-a făcut aşa ceva. Eu le spun colegilor din Guvern că nu vor primi acei bani la rectificare pentru a avea cheltuielile până la finalul anului acoperite, dacă nu fac aceste reforme. E deja iunie, trebuie să vină cu aceste reforme, pentru că aceşti bani nu există, nu avem de unde să-i luăm, deficitul este acela pe care l-am spus la începutul anului", a declarat Florin Cîţu, marţi, la Radio Guerrilla, potrivit Agerpres.

Totodată, premierul a reiterat că a cerut miniştrilor să facă reformă în instituţii, să înceapă cu o reorganizare simplă.

"Eu am făcut reorganizare anul trecut în Ministerul Finanţelor (...), am reuşit la Ministerul Finanţelor să reduc numărul de directori generali, asta înseamnă şi economii la buget şi s-a putut şi ministerul merge foarte bine, colectează (...) Deci, poţi să faci reformă, să reduci numărul de directori generali, să comasezi din Direcţii şi aşa mai departe, deci asta se poate face, cea mai simplă reformă. De aceea îi încurajez, după aceea o să le solicit miniştrilor să facă această reorganizare a ministerelor. Până acum nu am primit o reorganizare a ministerelor care să facă ce am făcut eu, să reducă numărul de directori generali, de exemplu, nu a venit niciuna. Acum îi încurajez, după aceea o să le solicit, că altfel nu se pot reduce cheltuielile", a declarat Cîţu.

Citește și Premierul Cîțu îl contrazice pe Ludovic Orban: Vaccinul anti Covid rămâne gratuit

Şeful Executivului a punctat că guvernanţilor nu trebuie să le fie frică de reforme, având în vedere că "România a amânat reforme timp de 30 de ani".

"Noi nu le facem că ne spun Comisia Europeană sau FMI sau altcineva. Rezultatele pentru România sunt benefice, de aceea le facem, că nu suntem nebuni. Când faci aceste reforme, să legi performanţa de venit în sectorul public (...), ar trebui să existe deja, deci nu ar trebui să vin eu acum să spun acest lucru. Să elimini risipa banului public din companiile de stat, iarăşi nu ar trebui să vin să spun a acest lucru, trebuia să fie normal să o facem până acum, nu trebuia să treacă 30 de ani de zile, să mă trezesc să spun acum că e o chestie nouă", a declarat Cîţu.

Despre evaluarea activităţii miniştrilor, premierul a reiterat că aceasta are loc în mod continuu şi când va lua o decizie o va anunţa.

"Eu v-am spus că evaluez continuu şi doar deciziile le anunţ public. Anunţ întâi colegilor de coaliţie o decizie şi apoi, aşa a fost şi data trecută, am anunţat. (...) Sunt transparent cu deciziile pe care le iau", a precizat Cîţu, întrebat când va avea loc evaluarea miniştrilor.

Premierul a afirmat, în acelaşi context, că până în 2024 se va înregistra şi o scădere a cheltuielilor de personal, urmare a dinamicii PIB-ului României.

"Vor scădea ca procent din PIB cheltuielile de personal, vor scădea până în 2024. Am spus în strategia fiscală, în fiecare an scad cu un procent, dar asta este pentru că dinamica PIB-ului o să fie mult mai mare decât cheltuielile de personal. Este o chestie simplă, statistică. Ce vreau eu de la aparatul public, ce vrem noi toţi, de fapt, să fie performant", a mai declarat Cîţu.