Dispare dosarul cu șină până la sfârșitul anului, crede premierul Florin Cîțu

Dosarul cu șină, emblematic pentru birocrația românească, va fi eliminat înainte de sfârșitul anului, crede premierul Florin Cîțu. Digitalizarea este implementată rapid, a precizat prim-ministrul.

„Noi am arătat anul trecut şi am arătat prin măsurile pe care le-am luat la Ministerul Finanţelor că digitalizarea se poate face foarte rapid. Nimeni nu credea anul trecut că putem să conectăm casele de marcat după ce acest proiect a stat vreo 13 ani prin sertare la Ministerul de Finanţe. Azi, avem peste 30.000 de case de marcat conectate într-o perioadă de criză. Anul trecut am făcut paşi importanţi şi vă dau câteva exemple: sistemul de popriri (...) - acum avem sistem electronic în care dacă ai făcut o plată, celelalte se eliberează, plata taxelor prin ghişeul.ro - anul trecut am făcut ca toate taxele să se plătească prin ghişeul.ro, lucrul cu trezoreria se face la distanţă, acum nu trebuie să mai mergeţi la ANAF, identificarea pentru un cont la ANAF se face la distanţă. Se pot face lucruri peste noapte. Eu cred că putem să scăpăm de dosarul cu şină mai repede de finalul anului. Am arătat că se poate. Mă aştept de la miniştri ce am făcut anul trecut să facă şi anul acesta", a spus premierul, după ce a vizitat Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan Bucureşti, citat de Agerpres.

Cîțu a răspuns la o întrebare cu privire la proiectul iniţiat de deputatul PNL George Tuţă, care vizează interdicţia adresată instituţiilor publice de a le solicita cetăţenilor acte sau copii după acte emise de autorităţi publice.