Dosarul cu şină ar putea dispărea până la anul. Doar ministrul Digitalizării are rezerve

Veste bună pentru cei sătui să umble de la o instituție, la alta după acte și copii xerox. Dosarul cu șină, campionul birocrației, ar putea, să dispară până în ianuarie, a declarat, sâmbătă, premierul Florin Cîțu.

El spune că instituțiile s-au modernizat mult și le cere sprijinul miniștrilor să continue acest proces. Există deja un proiect de lege în acest sens, dar culmea e că singurul care are rezerve este tocmai ministrul digitalizării.

Căsătorie, divorț, înmatricularea unei mașini sau înscrierea la școală. Sunt evenimente importante din viața oricui, strâns legate de celebrul dosar cu șină și nelipsitele copii xerox.

Cetățean: "Când a trebuit să îmi schimb permisul, a trebuit să o iau de la capăt cu toate documentele, dosare cu șină, vestitele și același lucru: copii după actul de căsătorie, copie după cartea de identitate. Trebuie să ieșim din instituție, să căutam xeroxuri".

Cetățean: "Și pe mine mă enervează, evident. Ne cer documente din 10.000 de locuri, care, în principiu, ar trebui să existe într-o bază de date și să aibă acces la ele, dar ei probabil că nu comunică între ei, între instituții".

Cetățean: "La Circa Financiară au cerut de fiecare dată copie de la contract, copie de la nu știu ce... Deci, la fiecare, pe care le au acolo, dosarul există în calculator. De ce mai ceri?".

Tocmai pentru a evita astfel de situații neplăcute, deputatul George Tuță a depus un proiect de lege, semnat de 100 de colegi parlamentari, prin care li se interzice instituțiilor publice să mai ceară copii xerox ale documentelor emise tot de autorități. Speră că parlamentarii să îl voteze până la finalul anului.

George Tuță, inițiatorul proiectului de lege: "Ce cred eu e că statul trebuie să înțeleagă, după 30 de ani, că trebuie să aibă încredere în documentele pe care le emite. CNP-ul nu evoluează, adresa nu pot să mi-o modific singur. Cel mai întâlnit răspuns la întrebarea 'De ce trebuie să depun o copie de buletin' e că 'Așa trebuie la dosar'. Daca lucrul ăsta reușim să îl schimbăm, ne putem gândi la pasul următor, care înseamnă interconectarea".

Instituțiile publice au făcut deja pași importanți spre digitalizare, susține premierul.

Florin Cîțu, premierul României: "Noi am arătat, anul trecut, și prin măsurile pe care le-am luat la MInisterul Finanțelor, că digitalizarea se poate face foarte rapid. Se pot face lucruri peste noapte. Eu cred că putem să scăpam de dosarul cu șină mai repede de finalul anului. Am arătat că se poate. Mă aștept de la miniștri să facă la fel. Ce am făcut eu, anul trecut, să facă și anul acesta".

Contra curentului este însă chiar ministrul digitalizării.

Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării: "Cel mai devreme vom începe să scăpam de ele din 2024, de o mare parte dintre ele. Un termen rezonabil ar fi de 5 ani să nu mai folosim dosar, instituțiile să nu mai ceară dosare".

Schimbarea poate începe însă chiar de la instituții. Primăria Cluj-Napoca, de pildă, a instalat scannere și nu mai cere de anul trecut fotocopii ale documentelor.