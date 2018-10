Premerul Viorica Dăncilă, precizare despre referendum și minoritățile sexuale

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă a ținut să sublinieze la începutul ședinței de Guvern de joi faptul că referendumul din 6 și 7 octombrie nu este îndreptat împotriva unor minorități.

Reacția sa vine la scurt timp după ce 47 de europarlamentari i-au transmis o scrisoare deschisă în care se arată că organizarea acestui referendum fără a fi asigurate forme alternative de recunoaștere juridică pentru familii face ca Guvernul României să fie complice la încălcările drepturilor omului în România.

Acum, Dăncilă susține că referendumul nu este împotriva minorităților sexuale.

”Această consultare amplă are loc ca urmare a unui demers venit din partea societății și nu se îndreaptă împotriva unei minorități. Tema familiei are puternice rezonanțe în valorile noastre tradiționale și în conștiința poporului român. Am încredere că instituțiile statului își vor face datoria pentru a asigura buna organizare și desfăurare a referendumului.”

Potrivit unor surse politice, președintele PSD Liviu Dragnea se va duce la votul de la referendum într-o secție din București, alături de premierul Viorica Dăncilă.

