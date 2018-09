Prefectul Capitalei, despre violențele jandarmilor: ”Eu dorm liniștită pe pernă”

Inquam Photos / George Calin

Prefectul Capitalei Speranța Cliseru le-a spus jurnaliștilor că nu se consideră o victimă în scandalul legat de violențele jandarmilor și că nu are nimic să-și reproșeze, deoarece nu a făcut nimic ilegal și nici imoral.

Ea a făcut aceste declarații la Senat, unde ar fi trebuit să fie audiată în Comisia de apărare împreună cu ministrul Carmen Dan. Aceste audieri au fost scoase de pe ordinea de zi, la propunerea reprezentanţilor PSD - ALDE.

Întrebată de jurnaliști dacă se consideră o victimă în războiul verbal care a apărut între ministrul de Interne Carmen Dan și primarul general Gabriela Firea, prefectul Capitalei a respins această ipoteză.

”Nu, nu sunt nicio victimă, de ce aș fi victimă? Eu îmi văd de treaba mea, de atribuțiile mele, știu ce am de făcut. Nu sunt victima nimănui și nimeni n-o să mă transforme pe mine într-o victimă, oricât ar încerca, da?

Și atâta timp cât legislația și drepturile omului se respectă, eu nu îmi fac probleme, eu dorm liniștită pe pernă. Nu am făcut nimic ilegal, nu am făcut nimic imoral, nu dau vina pe alții, eu mi-am asumat responsabilitățile. M-am dus în piață, cu toate că puteam să trimit un reprezentant. Dar nu am făcut-o și m-am dus eu acolo, nu în piață cum ați spus dumneavoastră, că este foarte atent la nuanțe.” - a spus Speranța Cliseru.

Prefectul Capitalei a mai ținut să precizeze că nu a fost prezentă în Piața Victoriei la protestele din 10 august, deoarece ea ”este administrativ, și nu militar”.

”Eu nu am fost prin piață, nu mă plimbam pe acolo, că nu m-a văzut nimeni, cred că. Și nu-i adevărat, că nu m-am plimbat prin piață. Deci eu am fost în locul în care mi s-a indicat să mă duc, ca un om disciplinat. Eu sunt administrativ, nu sunt militar, nu sunt șeful jandarmilor.” - a mai spus Cliseru.

