Ministrul de Interne, explicații în Comisia de Apărare cu privire la protestul din 10 august

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar urma să meargă, marţi, la şedinţa Comisiei de Apărare din Senat, unde a fost chemată pentru a da explicaţii în legătură cu violenţele de la protestul din 10 august.

Dan spunea că va clarifica în comisie "tot ceea ce este de clarificat".

Şedinţa Comisiei de Apărare din Senat este programată de la ora 14.30, conform news.ro.

Preşedintele Comisiei de Apărare din Senat, senatorul PNL Marcel Vela, este cel care a convocat această şedinţă, fiind invitaţi la audieri, alături de ministrul Carmen Dan, prefectul Capitalei, Smaranda Cliseru, şi comandantul Jandarmeriei el afirmând că demisia ministrului de Interne este "urgenţă naţională".

El spunea că, având în vedere declaraţiile prefectului Capitalei din 27 august de la Senat, cele din 30 august de la o terasă din Bucureşti şi anunţul recent al primarului Capitalei "cu privire la minciunile din 10 august", este evident că "PSD doreşte ascunderea adevărului". "Celor care au adus abuzul la rang de normalitate în politica românească, le aduc aminte că această Comisie pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, cât şi Ministerul Afacerilor Interne nu sunt ale PSD sau a lui Carmen Dan, sunt doar ale României, indiferent cum se numesc politicienii care conduc vremelnic ministere sau comisii. Îi mai aduc aminte doamnei Ministru că, pentru a salva imaginea MAI, un liberal a demisionat din aceasta funcţie atunci când din cauza condiţiilor atmosferice s-a prabuşit un avion în Munţii Apuseni, fara a fi domnia sa pilot sau controlor de trafic aerian", a afirmat, duminică, senatorul liberal.

Ministrul Carmen Dan a declarat, luni, că va merge la Comisia de Apărare din Senat, unde va clarifica "tot ce este de clarificat" în legătură cu intervenţia din Piaţa Victoriei.

"(...) Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat într-un cadru instiţutional, aşa cum e normal, şi un astfel de cadru poate fi mâine la Comisia de Apărare din Senat, unde sunt invitată începând cu ora 14.30. Vă asigur că acolo avem toată disponibilitatea să răspundem tuturor întrebrilor", a declarat ministrul de Interne.

Ea mai spunea că în cursul zilei de luni raportul clasificat privind violenţele din Piaţa Victoriei va ajunge la comisiile de apărare din Parlament şi că, între timp, acest raport al Ministerului de Interne a fost solicitat şi de către Parchetul Militar şi a fost pus la dispoziţie.

Ea a refuzat să răspundă la întrebările repetate ale jurnaliştilor legate de acuzaţiile pe care i le-a adus primarul Capitalei, Gabriela Firea, cea care i-a şi cerut demisia în Comitetul Executiv (CEx) al PSD.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat şi reprezentanţii Jandarmeriei au fost audiaţi în 21 august în Comisia de Apărare din Camera Deputaţilor, unde au prezentat raportul întocmit de minister în legătură cu violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, Carmen Dan vorbind despre prezenţa ei în minister de la ora 12.00 până la ora 03.00. Ea a susţinut că prezenţa sa în minister a fost doar pentru a-şi asuma responsabilitatea, dar şi că ar fi fost obligatoriu să existe informaţii şi indicii din care sa rezulte că "avem de-a face cu un atac la ordinea constituţională, un atac la adresa stabilităţii sociale şi economice". Dan a mai spus că în urma anchetei interne a Jandarmeriei Române au fost descoperite şase cazuri în care 10 jandarmi ar putea fi autori ai unor fapte de natură penală. De asemenea, ministrul a susţinut că nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru în ziua de 10 august şi că a aflat despre ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice după ce acesta a fost semnat.

În şedinţa Comitetului Executiv al PSD de sâmbătă de la Neptun, primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan, pe care o acuză că a pasat responsabilitatea asupra prefectului Capitalei pentru intervenţia în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei. Solicitarea Gabrielei Firea a fost supusă la vot în CEx şi a fost respinsă.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a adus, duminică seară, noi acuzaţii lui Carmen Dan, spunând, la România TV, că ministrul de Interne a venit la şedinţa CEx cu print screen-uri ale mesajelor sale private de pe WhatsApp şi afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de ministrul Carmen Dan să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat.

"Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu cred că avea de unde să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa, probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screen-uri, xerox-uri convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat. Am întrebat: <<Doamna ministru, ne spionaţi? Ne urmăriţi? Ne controlaţi mesajele, WhatsApp-urile?>> A întors atunci discuţia şi a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziţie. I-am spus că <<dumneavostră mi-aţi spus acum un an să am grijă ce transmit pe WhatsApp pentru că dumneavoastră aveţi mesajele pe Whatsapp ale unui senator din Bucureşti şi să fiu precaută şi atentă>>. Dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu nişte mesaje private", a declarat Gabriela Firea.

Întrebată dacă a fost spionată, Firea a răspuns: "De vreme ce ştia ce voi spune eu şi nu am vorbit cu nimeni şi venise pregătită cu nişte convorbiri private pe WhatsApp şi m-a prevenit anul trecut să fiu atentă ce vorbesc pe WhatsApp că acestea sunt uşor de interceptat şi că are deja la dispoziţie, probabil de la Serviciul intern de informaţii al MAI, discuţii dintre un senator şi unele persoane... Şi nici la acest argument nimeni nu a intervenit. Dacă acesta e sensul în care se îndreaptă unii colegi..".

De asemenea, Firea a susţinut că jandarmii care au asigurat ordinea la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei au dormit o noapte pe jos, fără paturi, fără apă şi mâncare, "ca nişte vite”, şi spune că i-a reproşat ministrului de Interne, Carmen Dan, că nu a avut grijă nici măcar de oamenii săi.

"(...) I-am mai reproşat doamnei ministru faptul că nu a avut grijă de oameni, nici de oamenii din Bucureşti sau din alte zone şi care nu erau violenţi şi au avut de suferit, dar nici de oamenii săi. Pentru că vreau să vă spun că jandarmii au dormit o noapte pe jos, fără saltele, fără paturi, îmbrăcaţi, ca nişte vite. Primăria Capitalei s-a îngrijit ca în următoare noapte jandarmii să fie cazaţi în nişte cămine, cu paturi, cu saltele, să aibă duşuri, să aibă toalete, să aibă mâncare - nu au avut nici mâncare, deşi veneau de la drum -, să aibă apă”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea duminică seară, la România TV.

Ea a atras atenţia că nu este normal ca aceste lucruri să fie trecute cu vederea, iar greşelile trebuie să fie asumate.

"Nu mi se pare normal ca aceste lucruri să fie trecute cu vederea. Dacă un coleg de-al nostru a greşit, trebuie să recunoaştem noi, ca echipă, această greşeală, că nimeni nu e de neînlocuit. Este deja al doilea mare scandal cu doamna ministru, după ce domnul premier Tudose a plecat tot din cauza domniei sale, acum este al doilea mare scandal în care domnia sa iese învingătoare pe greşeli evidente, iar noi toţi ceilalţi suntem paria”, a mai spus Firea.

