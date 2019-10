PNL caută o majoritate care să-i voteze noul Guvern: ”O să purtăm negocieri om cu om”

Liderul grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor, Raluca Turcan, a declarat miercuri că liberalii au început negocierile cu toate formaţiunile semnatare ale moţiunii de cenzură pentru susţinerea noului guvern.

Miercuri, președintele PNL Ludovic Orban are programate discuții cu liderii ALDE și PMP, urmează ca joi să fie organizate întâlniri cu UDMR și Pro România, iar vineri Orban va discuta cu cei de la USR și societatea civilă.

Partidul Social Democrat a luat decizia de a nu se prezenta în Parlament la votul de învestitură a noului guvern, astfel că PNL are nevoie de cel puțin 233 de voturi la votul de învestitură în Parlament.

"Aşa cum e firesc, după desemnarea lui Ludovic Orban în funcţia de premier am început negocierile cu toate formaţiunile semnatare ale moţiunii de cenzură care a condus la căderea guvernului Dăncilă. De asemenea, o să purtăm negocieri om cu om, parlamentar cu parlamentar, astfel încât să avem o majoritate pentru învestirea noului guvern. Astăzi şi mâine şi e posibil şi în zilele următoare vom avea astfel de discuţii. Fac parte toate aceste discuţii dintr-un calendar firesc de negocieri", a spus Turcan la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că se poate coagula o majoritate pentru susţinerea noului guvern.

"O să vă spun un lucru. Îmi amintesc că înaintea moţiunii de cenzură toată lumea spunea că este imposibil să treacă moţiunea de cenzură. Am ajuns în acest moment pentru că am avut enorm de multă determinare, încredere şi o responsabilitate de a opri instabilitatea politică, de a îndepărta de puterea efectivă guvernul Dăncilă. Deci, din acest punct de vedere, mesajul nostru este unul foarte clar, cu cât întârzie învestirea noului guvern, cu atât doamna Dăncilă rămâne la guvern, foloseşte banii publici, cu toate că nu mai are niciun fel de legitimitate, nici electorală, nici parlamentară", a menţionat Turcan, potrivit Agerpres.

Raluca Turcan a arătat că PNL va discuta cu toate partidele care au susţinut moţiunea de cenzură pentru ca proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, care a fost respins la Senat, să fie adoptat de Camera Deputaţilor.

Senatorul USR Florina Presadă a declarat miercuri, după respingerea în Senat a proiectului privind alegerea primarilor în două tururi, că trecerea acestei legi este o condiţie pentru ca formaţiunea sa să susţină un nou Guvern.

"PNL a iniţiat un proiect privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi urmăreşte acest obiectiv parlamentar. Vom discuta cu toate celelalte formaţiuni să avem o majoritate pentru a fi votat acest proiect de lege. E un lucru simplu. Pe de altă parte, mie mi se pare normal să le spunem oamenilor cu onestitate că majoritatea parlamentară obţinută pentru demiterea guvernului Dăncilă este una destul de fragilă, de aceea fiecare vot important va trebui negociat şi, evident, partenerii de negociere să respecte negocierile. Noi vom urmări lucrul acesta", a declarat Turcan.

Premierul desemat Orban vrea să colaboreze cu Academia Română

Posibilitatea unei colaborări instituţionale a viitorului Guvern cu Academia Română a constituit tema întâlnirii avute miercuri de premierul desemnat, Ludovic Orban, cu conducerea instituţiei academice.

Ludovic Orban a discutat cu preşedintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, şi cu vicepreşedintele instituţiei, acad. Victor Voicu, despre posibilitatea unei colaborări instituţionale a viitorului Guvern cu Academia Română, un for academic care poate sprijini cu expertiză şi experienţă acţiunea guvernamentală în mai multe domenii cheie, potrivit paginii de Facebook a PNL.