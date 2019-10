Ciolacu, despre noul Guvern: "Au o majoritate, aşteptăm să o demonstreze la învestitură”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, anunţă că PSD va participa la şedinţa de învestitură a noului guvern doar dacă partidele din opoziţie vor asigura cvorumul.

În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, social-democraţii consideră că "nu are rost" să participe.

Ciolacu spune că PSD menţine decizia de a nu vota Guvernul propus de Ludovic Orban, dar şi că nu se va ajunge la alegeri anticipate.

"La Constituţie scrie foarte clar: termenul premierului desemnat să vină în faţa Parlamentului este de zece zile. La Parlament o să convocăm Birourile Permanente Reunite pentru o discuţie cu premierul desemnat şi vom face calendarul. Noi am avut la Camera Deputaţilor şi un vot, cu colegii din Camera Deputaţilor. este şi o decizie discutată în Comitetul Executiv, sub nicio formă PSD-ul nu votează un guvern al actualei puteri, mai mult, în orice democraţie, oriunde în lumea asta unde există democraţie, majoritatea asigură cvorum. În cazul în care majoritatea actuală formată din cele cinci partide vor asigura cvorumul, vom participa şi noi la şedinţă. Nu asigură cvorumul, nu are rost să participăm. Dacă va exista cvorum, vor participa şi parlamentarii PSD. Nu va exista cvorum, înseamnă că nu există o majoritate, cvorumul este dat de acelaşi număr de 233 de parlamentari care au trecut şi moţiunea de cenzură, minimum", a spus Marcel Ciolacu, marţi, la scurt timp după ce preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că Ludovic Orban este premierul desemnat.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat că, în cazul în care nu trece Guvernul, se va ajunge la o perioadă de "incertitudine politică".

"Dânşii au o majoritate, şi-au demonstrat-o la moţiunea de cenzură, aşteptăm să o demonstreze la învestitură. În cazul în care nu au cvorum sau nu trece Guvernul, intrăm într-o perioadă totuşi de incertitudine politică, lucru care noi am atras atenţia că este posibil să se ajungă aici şi vom vedea consecinţele politice. În acest moment România este condusă de preşedintele Klaus Iohannis şi de Partidul Naţional Liberal", a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu a refuzat să răspundă la întrebarea dacă, în opinia sa, Ludovic Orban este potrivit pentru acest post, el spunând: "Acesta este premierul desemnat".

Ciolacu a spus că, în opinia sa, Opoziţia nu va reuşi să asigure cvorumul la învestitură.

"Cu certitudine nu se va ajunge la alegeri anticipate. Nu vor fi alegeri anticipate, cunoaştem toţi Constituţia, ştim când se ajunge la alegeri anticipate, nu este nicio problemă în cazul în care nu există cvorum la învestitură", a adăugat Ciolacu.