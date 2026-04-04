Sâmbătă, senatorul AUR a criticat modul în care partidele din coaliție se „ceartă pe prostii" în timp ce țara are nevoie de reforme cu „costuri politice importante", transmite news.ro, preluând o intervenție a senatorului la PrimaTV.

„Aproape că uneori în Parlament îți vine să stai cu brațele încrucișate, să te uiți cum cresc procentele, văzând cum se ceartă uneori pe prostii oamenii ăștia", a declarat oficialul AUR. Peiu a subliniat că alianța formată din patru partide, minoritățile naționale și oamenii din jurul președintelui Nicușor Dan are „șase forțe" cu interese diferite și „linii roșii" contradictorii, ceea ce duce la „dezlânare" și „conflictualizare extremă".

Petrișor Peiu a dat exemple concrete de blocaj în care membri ai coaliției „se blochează între ei”: legea alegerii primarilor în două tururi stagnează pentru că UDMR, „un partid de 6%", se opune, iar unele proiecte ale puterii pică în Parlament pentru că aleși ai coaliției „nu au venit la serviciu".

„Sunt astfel de exemple care fac ca această coaliție să fie practic nefuncțională", a concluzionat senatorul.