Proiectul prevede introducerea unor interdicţii explicite privind utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat partidelor politice pentru activităţi, servicii, mesaje sau materiale care pot afecta direct sau indirect imaginea sau interesele ţării, precum şi ordinea constituţională.

"Subvenţia publică nu trebuie, sub nicio formă, privită ca un instrument de finanţare a radicalizării, de finanţare a urii, de finanţare a unor activităţi sau acţiuni politice contrare intereselor acestei ţări. Din păcate, ştiţi cu toţii, săptămâna trecută am asistat la informaţii publice în legătură cu presupuse demersuri de lobby sau de influenţarea unor decizii externe în sens contrar intereselor României care privesc, în mod evident, interesele cetăţenilor acestei ţări şi anume libera circulaţie. De ceva ani vedem foarte clar că traversăm o perioadă în care în spaţiul public, sub şi în numele unor aşa-zise pretinse curente politice suveraniste, au apărut foarte multe mesaje care instigă la ură, au apărut foarte multe mesaje de radicalizare a atitudinii şi acţiunii politice, au apărut foarte multe acuzaţii care se tot repetă în legătură cu o anumită aliniere a unor partide de la naraţiuni ostile României. (...) Au apărut foarte multe acţiuni, în concluzie, care au un impact extrem de negativ la adresa intereselor şi imaginii acestei ţări", a declarat Stroe, la Parlament.

Potrivit acestuia, legislaţia care finanţează activitatea partidelor politice nu impune foarte clar şi nu trasează anumite limite care ar trebui să prevină asemenea derapaje, context în care a considerat că iniţiativa legislativă trebuie să definească într-un mod "foarte preventiv" şi "proporţional" care sunt limitele care nu pot fi depăşite.

"Cheltuirea banului public, indiferent de simpatiile sau antipatiile politice pe care le avem cu toţii, trebuie să fie făcută în mod responsabil şi, bineînţeles, cu loialitate faţă de această ţară. De asta invităm pe toţi parlamentarii să sprijine un asemenea demers legislativ", a transmis Ionuţ Stroe.

Conform proiectului, se interzice utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea oricăror destinaţii care, prin conţinutul ori finalitatea lor, direct sau indirect, aduc atingere sau sunt contrare imaginii, ordinii constituţionale, valorilor sau intereselor fundamentale ale României.

"Se interzice utilizarea sumelor provenite din subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu achiziţia, directă sau indirectă, de bunuri ori de servicii care au ca scop determinarea, directă sau indirectă, a decidenţilor politici sau instituţionali din alte state ori din organizaţii internaţionale, în vederea obţinerii unor efecte care aduc atingere imaginii, ordinii constituţionale, valorilor sau intereselor fundamentale ale României", prevede proiectul.

Se consideră determinare orice activitate prin care se urmăreşte, direct sau indirect, ca un decident politic sau instituţional, ales sau numit, să adopte o orientare contrară imaginii, ordinii constituţionale, valorilor sau intereselor fundamentale ale României, mai stipulează proiectul de lege.

Încălcarea acestor prevederi atrage aplicarea, inclusiv cumulativă, a măsurilor legale corespunzătoare, după cum urmează:

-obligarea partidului politic la restituirea către bugetul de stat a sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legii;

-confiscarea sumelor utilizate nelegal, potrivit dispoziţiilor legale privind recuperarea şi executarea creanţelor bugetare;

-suspendarea temporară, parţială sau totală, a subvenţiei acordate partidului politic, potrivit reglementărilor în vigoare;

-sesizarea autorităţilor competente, în situaţia în care faptele întrunesc elementele constitutive ale unei contravenţii sau ale unor fapte prevăzute de legea penală.