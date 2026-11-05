Sprijinul ar putea fi pentru pensionarii cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, scrie News.ro.

Iniţiativa vine în contextul creşterii preţurilor la energie şi al cheltuielilor suplimentare din sezonul rece.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de către AUR, iniţiativa legislativă depusă de către deputatul AUR Mihai Negoescu, denumită "Legea iernii", vizează pensionarii cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi beneficiarii venitului minim de incluziune.

AUR a solicitat dezbaterea şi adoptarea proiectului în procedură de urgenţă, pentru ca sprijinul să poată ajunge în timp util la cei care au nevoie de el.

Proiectul propune un ajutor financiar diferenţiat în funcţie de veniturile şi situaţia beneficiarilor, pentru a reduce presiunea cheltuielilor din sezonul rece asupra românilor care se confruntă deja cu dificultăţi financiare. Ajutorul propus se încadrează între 300 şi 1.200 de lei.

„Statul este obligat prin Art. 47 din Constituţie să asigure un nivel de trai decent persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate economică. Sezonul rece constituie o perioadă în care necesitatea asigurării încălzirii locuinţei se adaugă cheltuielilor curente pentru alimentaţie, medicamente, îngrijire şi întreţinerea gospodăriei. Pentru persoanele şi familiile cu venituri reduse, această suprapunere poate determina restrângerea resurselor destinate satisfacerii altor necesităţi esenţiale", a precizat deputatul AUR, Mihai Negoescu.

Potrivit datelor transmise de către formaţiunea politică, iniţiativa legislativă prevede acordarea sprijinului financiar o singură dată pentru fiecare sezon rece, fără ca beneficiarii să fie obligaţi să folosească banii exclusiv pentru plata facturilor la energie. Astfel, ajutorul poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor esenţiale, în funcţie de nevoile fiecărei persoane sau familii.

Proiectul stabileşte că sprijinul financiar sezonier completează beneficiile sociale existente, fără a le înlocui. Pentru persoanele care primesc şi ajutor pentru încălzirea locuinţei sunt prevăzute reguli de cumul, astfel încât valoarea totală a celor două forme de sprijin să nu depăşească, de regulă, 1.500 de lei. Totodată, proiectul garantează un sprijin sezonier de minimum 300 de lei inclusiv în situaţiile în care aplicarea plafonului ar conduce la o sumă mai mică.

„Pentru a preveni acordarea nejustificată a mai multor beneficii în aceeaşi familie sau gospodărie, proiectul prevede acordarea unui singur sprijin, în cuantumul cel mai mare dintre cele aplicabile. Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază însă de sprijin individual, potrivit condiţiilor stabilite prin iniţiativa legislativă", a mai transmis AUR.

Prin această iniţiativă legislativă, AUR solicită adoptarea de urgenţă a unei măsuri concrete de sprijin pentru românii vulnerabili, astfel încât nimeni să nu fie nevoit să aleagă între încălzirea locuinţei, hrană şi medicamente.