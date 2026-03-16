"Am identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde lei, pe care considerăm că Ministerul de Finanţe le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat", menţionează PSD, potrivit Agerpres.

Prima sursă indicată de social-democraţi este recuperarea unei părţi din arieratele la buget provenite din contribuţiile de asigurări sociale.

"Totalul contribuţiilor sociale restante ale agenţilor economici este 3,7 miliarde lei, credem că o ţintă de recuperare de 1,3 miliarde lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanţe la buget înseamnă bani opriţi din salariu de la angajaţi pentru CAS, dar neviraţi la stat", spun aceştia.

A doua sursă menţionată este colectarea unei sume suplimentare de 1 miliard de lei din TVA, în contextul creşterii preţului combustibililor, care ar duce la majorarea veniturilor încasate pe piaţa combustibililor, una dintre cele mai importante ramuri ale economiei.

"Din cele 2,3 miliarde lei, depunem amendamente pentru a completa finanţarea integrală a întregului Pachet de Solidaritate (necesare - 1,1 mld.) şi pentru a compensa pierderea de venit în urma eliminării introducerii CASS pentru mame, veterani de război, deţinuţi (necesar - cca. 500 mil.), restul banilor rămânând la dispoziţia MFP pentru a fi realocaţi în interiorul bugetului, în funcţie de necesităţi", mai spune PSD.

Eliminarea CASS pentru veterani şi văduvele de război reprezintă "un act de recunoştinţă pentru sacrificiul adus patriei", iar în cazul foştilor deţinuţi politici eliminarea acestei taxe "reprezintă o reparaţie morală pentru suferinţele îndurate în timpul dictaturii comuniste".

"Scutirea de contribuţie pentru invalizi are o dimensiune profund umanitară, deoarece aceştia se confruntă zilnic cu limitări şi dificultăţi majore. În acelaşi timp, prin susţinerea personalului monahal, statul transmite un semn de respect faţă de vocaţia şi austeritatea unei vieţi dedicate valorilor morale şi spirituale. Prin urmare, adoptarea acestui amendament nu reprezintă doar o ajustare fiscală, ci un gest de dreptate socială şi de solidaritate. Atunci când costurile pentru buget sunt reduse, dar beneficiul moral şi social este considerabil, o asemenea măsură devine nu doar oportună, ci şi necesară. România are datoria de a-şi arăta recunoştinţa faţă de veteranii şi văduvele de război, foştii deţinuţi politici, invalizi şi personal monahal, acordându-le un sprijin concret, care să le asigure demnitatea şi respectul pe care îl merită", spune PSD în motivaţia amendamentelor.

Social-democraţii au propus, de asemenea, eliminarea CASS pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului.

"Această scutire nu este un privilegiu, ci un sprijin firesc pentru mamele care traversează o perioadă de vulnerabilitate economică. Veniturile lor sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile de creştere şi îngrijire a copiilor - cu atât mai mult în cazurile în care aceştia necesită terapii speciale sau tratamente medicale - sunt considerabile", afirmă aceştia.

În acelaşi timp, PSD propune suplimentarea bugetului Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale cu 1,1 miliarde de lei, pentru finanţarea unor măsuri de sprijin destinate categoriilor vulnerabile.

"Se propune alocarea sumei de 1.100.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare pentru suplimentarea bugetului Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2.350.000 mii lei. Pentru anul 2026, implementarea măsurilor de sprijin destinate categoriilor vulnerabile - respectiv acordarea sprijinului pentru familiile cu copii şi venituri reduse, pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap (estimare de aproximativ 300 milioane lei), precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii (estimare de aproximativ 2,35 miliarde lei) - presupune un necesar total de finanţare estimat la aproximativ 2,65 miliarde lei", precizează PSD.