Orban îi cere demisia lui Cîţu de la conducerea PNL: ”Deja sunt cu un pas în afara PNL”

Deputatul liberal Ludovic Orban, fost preşedinte PNL, i-a cerut miercuri demisia lui Florin Cîţu de la şefia Partidului Naţional Liberal, afirmând că este "o frână evidentă" în calea oricăror negocieri în care poate fi implicată formaţiunea politică.

"Solicit public demisia din funcţia de preşedinte al PNL a domnului Florin Cîţu. El a demonstrat că nu are nicio urmă de responsabilitate, a executat orbeşte ordinele primite fără să ţină cont de consecinţele dramatice pentru România, iar astăzi Florin Cîţu este o frână evidentă în calea oricăror negocieri în care poate fi implicat PNL pentru a da o soluţie raţională acestei crize. Odată cu Cîţu ar trebui să plece acasă şi toţi cei care l-au susţinut", a spus Orban, la Parlament, potrivit Agerpres.

Fostul lider al PNL i-a solicitat, de asemenea, preşedintelui Klaus Iohannis "să renunţe la răfuielile politice meschine" şi să nu mai impună decizii în PNL.

"Sigur că astăzi ar fi foarte potrivit să cer şi demisia preşedintelui Iohannis, dar nu o fac, pentru că ştiu că o fac degeaba. Îl somez în schimb public să îşi aducă aminte că este preşedintele României, să înceteze bătaia de joc la adresa cetăţenilor români, să renunţe la răfuielile politice meschine, să renunţe la ambiţia bolnavă de a-şi impune o voinţă bolnavă, contrară intereselor fundamentale ale României, să înceteze să mai tuteleze şi să impună decizii conducerii PNL, contrare interesului public şi interesului de a depăşi această criză. (...) Nu mi-am schimbat punctul de vedere cu privire la cea mai bună soluţie, cea mai onorabilă şi cea rezonabilă pentru România. Cred că refacerea coaliţiei ar putea fi această soluţie", a mai spus Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, PNL trebuie să desemneze un candidat de premier care să aibă experienţă administrativă, politică şi să se bucure de respectul partenerilor de coaliţie.

"Din acest moment nu mai vreau să fiu părtaş şi nu mai vreau să fiu complice la niciun proiect care face rău României, care este plecat de la Klaus Iohannis sau care este plecat de la Florin Cîţu şi de la gaşca demolatoare, care, la instigarea şi la ordinele lui Iohannis, au creat această gravă situaţie şi care au dus practic la aruncarea României înspre o prăpastie din care nu ştiu când vom reuşi să ieşim. Dacă mai există oameni rezonabili în PNL, le cer să se implice în identificarea unei soluţii. PNL nu mai are voie să mai aştepte ca Iohannis să pună mâna pe capul vreunui candidat de premier. Desemnarea unui candidat de premier de către PNL trebuie să se facă în conformitate cu prevederile statutare. Trebuie propus un candidat care să se bucure de încredere, să aibă experienţă administrativă, politică, respectul şi susţinerea nu numai din partea bazei partidului şi a votanţilor PNL, din ce în ce mai puţini din păcate în ultima vreme, ci trebuie să fie un om care să aibă cu adevărat respectul partenerilor de coaliţie şi care să aibă capacitatea efectivă de a conduce un guvern performant care să ofere soluţii rapide la gravele probleme cu care se confruntă România", a arătat Orban.

Orban: Deja sunt cu un pas în afara PNL

Fostul lider al liberalilor Ludovic Orban a declarat miercuri că este 'cu un pas în afara PNL', dar mai are o speranţă că actualei conduceri a partidului "îi va veni mintea la cap" şi va ţine cont de ceea ce spun cetăţenii români.

El a fost întrebat la Palatul Parlamentului dacă îşi va da demisia din partid în cazul în care PNL îl va propune din nou pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier.

"Eu am anunţat public că nu voi susţine o astfel de propunere şi vă spun de acum că nu voi susţine nici alte propuneri pe care le consider nedemne de PNL. Deja sunt cu un pas în afara PNL, v-o spun ca să ştiţi. Nu am luat încă decizia, pentru că încă mă agăţ poate de o speranţă deşartă că le poate veni mintea la cap celor care astăzi au ocupat efectiv în forţă decizia în partid şi vor ţine cont de ceea ce spun cetăţenii români şi mai ales de ce spune baza PNL. E o iluzie. Încă mai sper, pentru că speranţa moare ultima. Pe de altă parte, în momentul în care o să fiu convins că nu mai există nicio şansă ca PNL să-şi respecte tradiţia, valorile, credinţa şi mai ales să respecte cetăţeanul care crede în valorile liberale şi cetăţeanul care ne-a acordat încrederea, eu voi ţine cont nu de o posibilă relaţie cu conducerea partidului şi de promisiunile deşarte pe care mi le-ar putea face Iohannis sau altcineva, ci voi ţine cont de ceea ce spune cetăţeanul român, în special aceşti cetăţeni care au nevoie de reprezentare, cetăţenii din clasa de mijloc, antreprenorii, angajaţii din mediul privat, profesiile liberale, fermierii", a spus Orban.

El a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis a discreditat ideea de guvernare de centru-dreapta pe termen mediu şi lung.

"Este nevoie de o reprezentare pentru aceşti cetăţeni pentru că, din păcate, Iohannis a reuşit o contraperformanţă greu de imaginat, ca în patru luni nu numai să distrugă PNL, coaliţia, să lase România fără guvern într-o gravă criză, dar a reuşit să discrediteze ideea de guvernare de centru-dreapta pe termen mediu şi lung", a afirmat acesta.