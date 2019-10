Opinii contradictorii în PSD. „Eu l-aș grația pe Liviu Dragnea”

Liderul PSD Dumitru Buzatu spune că nu este de acord cu opinia Vioricăi Dăncilă și că el l-ar grația pe Liviu Dragnea dacă ar avea această ocazie.

„Eu înţeleg foarte bine genul acesta de întrebări încuietoare care se pun unui candidat la Preşedinţie aflat în situaţia aceasta de preşedinte al PSD succesor al dlui Dragnea şi nu vreau eu să comentez acum încercările acestea de a evita un răspuns direct - pentru că probabil n-a avut în vedere o asemenea întrebare”, a declarat Dumitru Buzatu, lider PSD Vaslui, pentru Digi24.

„Nu s-a gândit nicio clipă la lucrul acesta şi a încercat să dea o explicaţie cât de cât convingătoare, dar eu, dacă aş fi în locul domniei sale şi aş fi candidat, eu v-aş fi spus direct că eu l-aş graţia”, a a adăugat acesta.

Dăncilă, vehementă împotriva lui Dragnea

întrebată la Adevărul Live dacă l-ar graţia pe Liviu Dragnea în cazul în care va ajunge preşedintele României, după alegerile din noiembrie, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nici nu se pune problema. Nu".

Viorica Dăncilă s-a declarat "întristată" de acţiunea din instanţă prin care Dragnea o contestă în funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat.

"Nu este o decizie a fostului preşedinte (al PSD - n.r.) care să ne bucure. Este o decizie care ne întristează. Sunt convinsă că nu se va ajunge la aceste lucruri, pentru că am îndeplinit toate normele legale. (...)Nu am mai discutat cu dl Dragnea dinainte de a fi arestat. Nu ştiu care sunt considerentele pentru care dânsul face acest demers”, a afirmat preşedintele PSD.

Am văzut aseară, spunea cineva, că discut, că primesc de acolo... Nu am discutat după ce a fost arestat, nu am mai avut absolut nicio discuţie cu domnul Dragnea şi este regretabil că sunt oameni care recurg la astfel de lucruri care nu au nici măcar un sâmbure de adevăr", a adăugat aceasta.

Declarația liderului PSD Vaslui vine în contexul în care, pentru a rămâne la guvernare, guvernul Dăncilă are nevoie de susținerea integrală a parlamentarilor PSD.

Moțiunea de cenzură depusă de opoziție va fi votată în Parlament, vineri, 11 octombrie.