Ce răspuns a dat Dăncilă când a fost întrebată dacă l-ar grația pe Liviu Dragnea

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat luni că, dacă ar ajunge preşedintele României, nu l-ar graţia pe fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, care este încarcerat în prezent.

Potrivit Agerpres, întrebată la Adevărul Live dacă l-ar graţia pe Liviu Dragnea în cazul în care va ajunge preşedintele României, după alegerile din noiembrie, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nici nu se pune problema. Nu".

Viorica Dăncilă s-a declarat "întristată" de acţiunea din instanţă prin care Dragnea o contestă în funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat.

"Nu este o decizie a fostului preşedinte (al PSD - n.r.) care să ne bucure. Este o decizie care ne întristează. Sunt convinsă că nu se va ajunge la aceste lucruri, pentru că am îndeplinit toate normele legale. (...) Nu am mai discutat cu dl Dragnea dinainte de a fi arestat. Nu ştiu care sunt considerentele pentru care dânsul face acest demers. Am văzut aseară, spunea cineva, că discut, că primesc de acolo... Nu am discutat după ce a fost arestat, nu am mai avut absolut nicio discuţie cu domnul Dragnea şi este regretabil că sunt oameni care recurg la astfel de lucruri care nu au nici măcar un sâmbure de adevăr", a afirmat preşedintele PSD.