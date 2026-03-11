De asemenea, ea a spus că niciodată nu a sunat niciun consul al României ca să-l întrebe de numele părinţilor oricărui beneficiar.

”O să vă reamintesc ceea ce poate verifica oricine pe contul meu de Facebook şi în prima conferinţă de presă, că ceea ce am spus şi este confirmat în continuare este că niciodată nu am sunat niciun consul al României ca să-l întreb de nicio persoană cu nume şi prenume. Niciodată, nu am sunat niciun consul al României ca să-l întreb de numele părinţilor oricărui beneficiar. Să presupuneţi că un ministru de externe ar verifica ce fac copiii parlamentarilor, într-o situaţie de urgenţă proactivă, este la fel ca şi cum aţi presupune că un ministru al educaţiei ar apuca să sune directorii de şcoli ca să verifice ce fac copiii parlamentarilor, la fel ca şi cum un ministru al sănătăţii ar suna în spitale să verifice starea de sănătate sau alocarea paturilor copiilor de parlamentari”, a declarat ministrul de Externe, la Parlament.

Ea a arătat că reia această informaţie pentru că este foarte importantă pentru menţinerea încrederii publice în felul în care ei gestionează această criză.

”Niciun ministru, din ce ştiu eu, şi cu siguranţă nici eu, nu verifică situaţia serviciilor publice în relaţia cu copiii parlamentarilor. Însă, în momentul în care am avut această conversaţie cu Consulul României în Dubai, aşa cum am aceste conversaţii cu toţi consulii care gestionează situaţia de criză, cu toţi consulii care se ocupă de grupuri, fie în sprijinirea zborurilor de repatriere, fie procesul de evacuare gratuită, am întrebat dacă poate să garanteze că a acoperit grupurile vulnerabile, aşa cum le-am anunţat în conferinţa de presă pentru publicul general”, a arătat Oana Ţoiu.

Ea a dat asigurări că nu a verificat numele persoanei.

”Nu am verificat numele niciunei persoane, pentru că un ministru nu gestionează date cu nume şi prenume. Nu există informări cu date cu nume şi prenume în celula de criză. Ce discutăm sunt categorii de persoane. Nu aveam categoria minor neînsoţit în niciuna dintre raportările care au fost transmise dinspre consulat, spre centru. Nu aveam categoria minor neînsoţit în niciunul dintre formularele transmise. Dar da, când apare cineva care nu a făcut parte din raportările anterioare, datoria instituţiei, când e întrebată, este să reia legalitatea aplicării regulilor. Specific, în acest caz, a însemnat că grupul care a fost anterior raportat către centrală nu a fost modificat din informaţiile pe care le avem acum, dar, repet, o să facem o evaluare detaliată ulterior, şi minorul neînsoţit care a fost chemat la consulat, deşi această categorie nu era parte din raportările formale ale consulatului, a avut sprijin consular prin facilitarea accesului la unul din zborurile ulterioare”, a menţionat Ţoiu.