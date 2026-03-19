"Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Nu au ameninţat România. Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. Nu suntem în altă situaţie decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA şi prin prezenţa suplimentară de trupe americane este mai sigură", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, după o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Iranul a avertizat luni România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis Statelor Unite ale Americii să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Iranului, transmite Iran International. Teheranul îndeamnă toate ţările să nu se implice în război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

Mark Rutte a mai precizat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor.

”În ultimele şapte zile doar au fost înregistrate anumite acţiuni care au demonstrat că NATO este pregătită pentru a apăra flancul estic, inclusiv cu ajutorul noilor tehnologii care pot să contracareze lansările. De fiecare dată când a fost supus testelor, NATO a răspuns rapid şi hotărât. Suntem vigilenţi şi suntem pregătiţi pentru a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliaţilor, iar în ultimele săptămâni am văzut după interceptarea rachetelor balistice care au fost transmise către Kiev din Iran. Stăm alături de toţi şi avem capacităţile vitale pentru a garanta apărarea, inclusiv sistemele de apărare anti-rachetă, în care jucaţi dumneavoastră un rol foarte important”.