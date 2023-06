Ministrul Ligia Deca: Nu există posibilitatea scăpării subiectelor de la Bacalaureat în spaţiul public înainte de examen

"Urmare a informaţiilor pe care le-am văzut cu toţii în spaţiul public, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, în primul rând, a procedat la verificarea elementelor de securitate asociate procesului de extragere a variantei de subiecte dintre cele propuse şi de distribuire către centrele de examen. Ca idee, spaţiul de lucru în care se desfăşoară acest proces este unul securizat. Toţi cei care au acces la subiect în acea dimineaţă au telefoanele lăsate la intrare, sigilate. Nimeni, şi am verificat pentru că este monitorizat audio-video, nu a comunicat cu cineva din exterior. Din punctul de vedere al posibilităţii de a scăpa subiectele în spaţiul public, din toate verificările pe care noi le-am făcut acest lucru, nu este posibil", a afirmat Deca, la sediul ministerului, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că au fost efectuate verificări împreună cu specialişti IT şi nu se poate face o corelare între căutările de pe Internet şi potenţiale incidente.

"Am verificat şi noi cu specialişti din zona IT, încercările de căutări (...) în privinţa expresiei 'de bună seamă'. (...) Deci, în funcţie de unitatea digitală pe care o utilizăm şi în funcţie de locul din care se face căutarea, rezultatul este diferit. De asemenea, inclusiv în această dimineaţă, datele au fost diferite. Am discutat şi cu specialişti de la compania care gestionează motoarele de căutare. Mi-au spus că acest instrument nu poate fi folosit pentru a vedea exclusiv numărul de căutări realizate de către indivizi şi acest număr de incidenţă încorporează şi căutări realizate în publicaţii ş.a.m.d., în alte chestiuni. În alte zile ale anului au fost incidenţe similare pe aceeaşi expresie, număr similar de căutări sau chiar mai mare. Deci, nu putem face o corelaţie între numărul de căutări şi o potenţială breşă de securitate la nivelul subiectelor. Este un rezultat care nu poate fi corelat ştiinţific cu o potenţială ieşire a subiectelor în spaţiul public", a explicat Ligia Deca.

Potrivit acesteia, se va dispune şi un audit informatic, însă verificările făcute luni nu au lăsat "vreo suspiciune" cu privire la potenţiale incidente.

Referindu-se la cazul de la Liceul Teoretic Decebal din Caransebeş, ministrul a informat că se face o cercetare disciplinară, însă subiectele au fost făcute publice când elevii erau deja în sală şi nu a fost influenţată corectitudinea examenului.

"Inspectorul Şcolar Judeţean de la Caraş-Severin a înaintat încă din cursul zilei de ieri Comisiei Naţionale de Bacalaureat solicitarea de schimbare a comisiei de la centrul de examen de la Liceul Teoretic Decebal din Caransebeş. Practic, comisia a fost schimbată. În paralel, continuăm demersurile de cercetare ca să vedem cine a fost implicat şi care sunt consecinţele. Şi în celelalte cazuri măsurile au fost similiare - înlocuirea comisiei, cercetare disciplinară pentru cei care se dovedesc că au făcut publice subiectele. Ele s-au făcut publice când elevii erau deja în sală, se aflau în condiţii de siguranţă. Nu putem spune că au influenţat în vreun fel corectitudinea examenului, însă vom lua toate măsurile disciplinare în aşa fel încât astfel de abateri de la regulament să nu se mai întâmple", a arătat ministrul.

Deca a informat că vor exista consecinţe disciplinare serioase pentru cei care făcut astfel de greşeli.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 27-06-2023 13:06