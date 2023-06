Milionarii din guvern. Ciolacu le cere miniștrilor să nu se afișeze cu ceasuri scumpe și să nu fie văzuți în vacanțe exotice

Înainte de a-i instala în funcții pe miniștrii cabinetului său premierul Marcel Ciolacu le-a transmis să lase acasă ceasurile scumpe și să nu se afișeze în vacanțe exotice în următorul an.

Declarațiile de avere arată însă că și în conturile celor mai tineri dintre miniștri sunt zeci de mii de euro puși deoparte. Iar ministrul Economiei a împrumutat o firmă cu 3 milioane de lei, deși veniturile declarate ale sale și ale soției sunt mult mai mici.

Marcel Ciolacu are un teren de 449 de metri pătrați în Buzău și tot acolo o casă (281,51 mp) și un apartament (43 mp).

Premierul nu este pasionat de bijuterii, obiecte de artă și nu are nici mașină. L-a împrumutat pe fiul său cu 490.000 de lei. Din indemnizația de președinte al deputaților, a strâns de trei ori mai mulți bani (167.916 de lei) decât soția sa, care ține la Buzău un magazin de patiserie (52.740 de lei).

”Marcel Ciolacu, prim-ministru: Eu nu am mașină personală. De 5 sau 6 ani... Am condus și Volkswagen, am condus și Opel Kadett mare, după ce s-a născut băiatul...

Reporter: Le mai aveți?

Marcel Ciolacu: Nu, le-am vândut toate”.

De departe, cel mai prosper ministru pare cel de la Economie. Radu Oprea a mai fost la guvern, în cabinetul Vioricăi Dancilă.

Deține cu o rudă o casă (105 metri pătrați) în Ploiești și, împreună cu soția, un apartament (47 de metri) și bijuterii de 40.000 de euro. Nu are economii, dar a împrumutat o firmă la care este acționar cu aproape 3 milioane de lei (2.943.305 de lei), deși anual câștigă mult mai puțin (180.000 de lei).

Șefa de la Cultură câștigă peste 1,3 milioane de lei pe an

Ministrul Dezvoltării Adrian Veştea a fost primar al oraşului Râşnov 12 ani, iar la minister vine din funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov.

În cea mai recenta declarație de avere, a trecut două terenuri intravilane în Rașnov, încă două agricole și unul forestier (9.676 de metri pătrați intravilan, 34.500 de metri pătrați teren agricol, 5.800 de metri pătrați teren forestier), o casă (570 m2) și un apartament (51 de metri pătrați).

Veștea a investit 60.000 de lei în titluri de stat și are în diverse conturi 370.579 de mii de lei, dar și un depozit de 10.000 de euro și unul de 20.000 de dolari. Câștigă anual, împreună cu soția sa, peste 265.000 de lei, din salarii, chirii și alocațiile copiilor.

Raluca Turcan a mai fost ministru la Muncă, iar averea sa nu este de neglijat. Are un teren agricol la Limanu, în Constanța (3.000 de metri pătrați), unul extravilan lângă București (1.000 metri pătrați în Gruiu- Ilfov). Deține un autoturism, dar și bijuterii în valoare de 12.000 de euro.

Liberala proaspăt numită șefă la Cultură a adunat în conturile sale și ale soțului aproximativ 510.000 de lei și 376.000 de euro. Câștigă anual, împreună cu soțul său, din salarii și dividende, aproximativ 1.373.287 de lei.

Florin-Ionuț Barbu, noul ministru al Agriculturii are o avere modestă. Asta, deși, pe când era director al Agentiei Naționale de Îmbunătățiri Funciare, purta un ceas de 15.000 de euro.

Conform declarației, deține un apartament (87 mp) în Slatina, anul trecut a vândut o mașină (cu 82.500 RON), are câteva credite (33.000 de franci elvețieni, 45.000 RON), indemnizatia de parlamentar de 141.636 RON, în timp ce soția sa a câștigat 108.730 RON ca angajată la Compania de Apă Olt, dar câștigă din chirii (12.850 RON) și din când în când la loto (877 RON).

Cel mai tânăr ministru din istoria României, pasionat de criptomonede

Luminița Odobescu, noul ministru de Externe, și-a trecut în declarația de avere două terenuri (1 teren moștenit 684 mp, încă un teren de 401 m) și un apartament pe care îl deține împreună cu soțul său în București (96,56 mp). În 2018, a mai primit moștenire o casă în județul Mureș (83 mp).

În declarația de avere apar și două autoturisme. Fostul consilier prezidențial are în conturi jumătate de milion de lei (477.817,3 RON ) și peste 150.000 de euro (159.774,72 EURO). Are 153.312 RON salariu de consilier prezidențial și 1.080 RON contracte cu Institutul Diplomatic Român.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, nu și-a actualizat declarația de avere. Are un apartament în Bacău (75 mp), iar soția sa mai are două case. Împreună au o mașină, ceva lei, euro și dolari în conturi (109.920 RON, 2.178 USD și 35 EURO), dar au și un împrumut de returnat (63.000 RON).

Cel mai tânăr ministru din Cabinetul Ciolacu, Bogdan-Gruia Ivan, și-a trecut în declarația de avere un teren (800 mp), două mașini, bani în conturi (268.752,28 RON și 45.640,38 EURO). Pasiunea sa par să fie criptomonedele - are 18.320 de dolari în monede virtuale. La botezul fiului său a câștigat 19.350 de EURO și 205.000 RON.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-06-2023 19:15