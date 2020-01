Mihai Tudose: ”După ce l-am cunoscut pe domnul Ponta, am început să îl regret pe Dragnea"

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, că nu consideră că Mihai Tudose este "un traseist politic", după ce fostul premier s-a reînscris în PSD Brăila pe 7 ianuarie, venind de la PRO România.

Liderul PSD a subliniat că nu îi consideră traseişti pe niciunul dintre cei care au plecat din partid către un alt partid de stânga, având în vedere perioada de convulsii în care a fost PSD.

"Domnul Tudose a venit astăzi acasă, ca să zic aşa. Nu consider că domnul Mihai Tudose a fost traseist politic. Consider că niciun coleg din partid, care a plecat tot către un partid de stânga, nu este traseist politic, dintr-un singur motiv: au fost mult prea multe convulsii în interiorul PSD-ului şi s-a ascuns o perioadă mult prea îndelungată adevărul, ca eu să-mi permit să pun vreo etichetă asupra unui fost coleg.

Cu adevărat îi blamez pe cei care cu adevărat, dintr-o dată, după trei ani şi jumătate, după ce am pierdut puterea, din social-democraţi au devenit susţinători ai unui guvern de dreapta. Vreau să felicit organizaţia de la Brăila, şi, odată cu completarea echipei, sunt ferm convins că, deja statistic, se află în top 10 al PSD ca şi performanţe electorale şi nu numai. Organizaţia PSD de la Brăila, din punctul meu de vedere, este pregătită de orice fel de alegeri", a declarat Ciolacu într-o conferinţă de presă la Brăila, potrivit Agerpres..

Liderul PSD a precizat că, personal, trăieşte o "mare bucurie", prin faptul că echipa PSD Brăila s-a reîntregit prin venirea "acasă" a lui Mihai Tudose.

"Pentru mine este o bucurie ceea ce se întâmplă astăzi la Brăila. Bucuria este că, începând de astăzi, dumneavoastră sunteţi în echipă şi formulă completă. E un lucru mare. Sunteţi una dintre organizaţiile care ştiu să se respecte, ştiu să construiască. (...) Este normal să vorbesc despre Mihai Tudose, cum este normal să vorbesc şi despre Victor Ponta în alţi termeni în care s-a vorbit până acum, pentru că am o responsabilitate, avem nişte bătălii de dus şi trebuie să vă dau nişte explicaţii şi să vă spun şi eu ce simt. Mihai Tudose nu a făcut nimic rău acestui partid şi nu a făcut nimic rău României. Mihai Tudose a fost un prim-ministru foarte bun al acestei ţări. Ce s-a întâmplat, ce a hotărât partidul, eu ştiu un singur lucru: eu i-am fost alături primului ministru Mihai Tudose şi colegului meu de la început până la capăt şi am fost, la fel ca şi el, fără să mă laud singur, responsabil de acele şapte luni cât a stat în Guvernul României", a completat Ciolacu.

Întrebat cum comentează declaraţiile unor colegi social-democraţi care în discursurile lor au folosit termeni precum "trădători" sau "răni nevindecate", referindu-se mai mult sau mai puţin direct la revenirea sa în partid, Mihai Tudose a spus că, în cazul său, nu se poate vorbi despre trădare, pentru că toate deciziile luate au fost publice, ori "trădarea se face pe furiş".

"M-au uitat foarte atent la cine era fericit când am plecat, cine este nefericit că m-am întors, poziţia unora chiar mă bucură, nu doar din PSD, ci şi din exterior. Înseamnă că ceea ce fac e bine. Nu sunt un tip comod, cam spun ce am de spus. Asta cu trădarea... trădarea o faci aşa, pe furiş, eu am făcut gesturile foarte tranşant, foarte pe faţă, nu au aflat de la televizor că plec, nu au aflat de la televizor de ce plec, ci din discuţiile cu colegii. Mai mult, nici reîntoarcerea nu a fost făcută pe furiş, a fost declarată, vorbită. (...) Nu cred că am greşit când am plecat din PSD, am greşit că am plecat la PRO România pentru că, după ce l-am cunoscut pe domnul Ponta, am început să îl regret pe Dragnea", a declarat Tudose.

Preşedintele PSD Brăila, Ion Rotaru, a declarat că este un câştig pentru PSD întoarcerea în partid a lui Mihai Tudose, pe care a catalogat-o "întoarcerea fiului risipitor".

"Mihai Tudose a fost şi rămâne prietenul meu, chiar dacă am avut o perioadă de convulsii. La vremea respectivă, eu am spus că nu suntem adversari, suntem competitori, eram în alte echipe. Acum a revenit la patria mamă, îi mulţumesc că a venit, îi doresc succes. Am reîntregit echipa şi sunt convins că este un câştig pentru noi", a spus Rotaru.