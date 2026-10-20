Înainte de atac, polițiștii au avut activități cu elevii, iar consilierii școlari au urmat un curs de prevenire a extremismului. În baia în care elevul s-a echipat înainte de incident, anchetatorii au găsit mesaje de ură scrise pe pereți.

Anchetatorii verifică dacă mesajele și postările apărute în mediul online au fost scrise chiar de atacator înainte de incidentul din școală. În ele era detaliat un plan inspirat dintr-un alt atac petrecut la o școală din Rusia și erau nominalizați patru elevi. Procurorii spun că elevul de 13 ani a acționat premeditat și avea tendințe de radicalizare.

Adrian Briciu, procuror-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud: „S-a deplasat cu intenția de a agresa fizic un elev din clasa a șasea. Cel mai probabil, datorită culorii mai închise a tenului. În baie, unde autorul s-a echipat, s-au găsit mesaje în limba engleză, pe faianță și pe bazinul de toaletă, precum și anumite însemne extremiste, legionare, de extremă dreapta.”

Gabriela Groza, psiholog criminalist: „Ar putea fi vorba despre o frustrare intensă acumulată o perioadă lungă, care vine din diferite surse. Inclusiv o ipoteză este bullyingul la care a fost supus, frustrare pe care și-a clădit-o în timp, imaginând cum ar face, ce ar face, cum ar regla lucrurile ca să te simți măcar atunci în putere.”

Polițiștii au desfășurat activități de prevenire a bullyingului

În clasa elevului, polițiștii au avut chiar recent activități de prevenire a bullyingului și violenței.

Claudiu Jurcan, inspector-șef adjunct al Parchetului Judecătoriei Bistrița-Năsăud: „Colega noastră care a participat l-a observat pe elev că stătea în prima bancă și ulterior a întrebat: «Sunt probleme cu băiatul respectiv?». «Nu, este un băiat cu rezultate bune la învățătură».”

În plus, consilierii școlari de la aceeași unitate de învățământ au participat la programul Previsio – un proiect implementat de Serviciul Român de Informații, destinat prevenirii radicalizării și extremismului violent în mediul preuniversitar.

Inspectoratul Școlar verifică activitatea din școală

Vasile Ștepoaie, inspector-șef al ISJ Bistrița-Năsăud: „Noi am constituit o comisie la nivel de inspectorat care va verifica activitatea din școală. Cumva, acest eveniment dă o notă de eșec a întregului sistem.”

Sorin Costreie, ministrul Educației: „Voi vrea date inclusiv de la SRI și din multe alte locuri, să înțelegem, pentru că vorbim de radicalizare. Eu înțeleg că el a postat un clip înainte pe TikTok, erau semne dinainte și trebuie să vedem exact de ce nu s-au luat niște măsuri.”

Marți, elevii școlii din Bistrița au rămas acasă și au avut ore online. Cei din anturajul suspectului vor fi audiați în prezența părinților și a unui asistent social. Elevul de 13 ani rămâne internat în Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj, unde medicii îl evaluează timp de câteva zile.

Deocamdată, anchetatorii nu l-au putut audia pe băiat. Profesoara rănită a fost operată și este în stare stabilă, iar elevul rănit a fost externat.