Firea: Episodul cu prefectul Capitalei de la terasă, pus la cale de către Carmen Dan

Agerpres

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a susţinut, sâmbătă, că episodul cu prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, abordată de un cetăţean şi înregistrată la o terasă, "a fost pus la cale" de către ministrul Carmen Dan.

"Am aflat şi îmi asum ce spun, că acel episod a fost pus la cale de doamna ministru, tocmai pentru a o defăima pe doamna prefect. O secretară, o asistentă, consilieri, angajaţi care intenţionat au sunat-o pe doamna prefect. Acel domn a chemat-o la terasă, l-au sunat pe acel cetăţean. A fost totul foarte bizar, pentru că i s-a indicat şi unde să meargă. A fost foarte ciudat", a susținut Gabriela Firea, conform news.ro.

Întrebată care ar fi fost scopul, primarul Capitalei a răspuns: "Pentru a o defăima pe domna prefect şi pe mine".

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, o apropiată a Gabrielei Firea, a fost abordată la o terasă din Bucureşti de un cetăţean care i-a cerut să iasă public şi să spună că ministrul de Interne, Carmen Dan, şi liderul PSD, Liviu Dragnea, mint cu privire la intervenţia Jandarmeriei la protestul din 10 august. În replică, prefectul a afirmat că ea a spus acest lucru şi i-a cerut cetăţeanului să meargă şi să le întrebe pe persoanele vinovate, deoarece ea este nevinovată.

“Eu nu sunt un jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetăţean şi vreau să fiţi conştientă de părerea cetăţenilor despre dumneavoastră, şi data viitoare când ieşiţi în public să vă mai gândiţi, de mai multe ori poate. Să ştiţi că 10 august nu o uită nimeni. Dacă sunteţi nevinovată, dacă n-aţi avut nicio implicare, ieşiţi public şi spuneţi asta: "Doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta”, i-a spus Vlad Dragomirescu, cetăţeanul care a postat clipul video pe contul său personal de Facebook.

Speranţa Cliseru a replicat: "Asta am spus (că mint – n.r.). Am spus. Cred că aţi greşti adresa, mergeţi la altă persoană să întrebaţi. Eu am spus că sunt nevinovată şi să le întrebaţi pe acele persoane, nu să mă hăituiţi pe mine. Nu sunt eu vinovată, credeţi-mă!".

