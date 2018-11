Dragnea, atac dur la Iohannis: ”Președintele nostru poate fi considerat un infractor”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat un atac foarte dur la adresa președintelui României, Klaus Iohannis, după ce șeful statului l-a acuzat de ”fake news” în scandalul ”valiza Tel Drum”.

Dragnea a afirmat că declaraţia de marţi la adresa sa a preşedintelui Klaus Iohannis a arătat ”un om în panică, nervos şi iritat”, pentru că ”vede cum se destramă sistemul odios care îl protejează, vede cum se strânge funia în jurul parului şi se gândeşte că va veni momentul în care va trebui să răspundă pentru ilegalităţile pe care le-a făcut”.

El a adăugat că a prezentat luni nişte documente referitoare la preşedinte care au ieşit în spaţiul public, au fost publicate în presă, "numai că ele au fost băgat la sertar ca şi când vorbim de un om obişnuit".

"Preşedintele României nu este un om obişnuit, este cea mai înaltă funcţie din statul român. Nu a putut, nu a vrut să răspundă, în schimb a pus placa cu 'infractorul'. În trecut mai era cineva care folosea placa cu infractorul sau cu penalii - Kovesi (...). La fel şi domnul Iohannis. Dacă foloseşte atât de mult şi începe să folosească atât de mult cuvântul 'infractor' şi 'infractori' poate să devină periculos pentru un om care, dovedit de instanţele din România, a comis infracţiuni. Şi nu mie trebuie să-mi răspundă preşedintele Iohannis, că nu l-am votat, ci în primul rând celor care l-au votat şi tuturor românilor", a spus Dragnea.

Potrivit acestuia, "cele şase dosare conţin documente reale şi sunt documente din instanţele de judecată care îl vizează pe preşedintele Iohannis".

Liviu Dragnea ''s-a cocoţat'' în vârful statului şi ''progresează semnificativ în domeniul fake news'', a afirmat marţi preşedintele Klaus Iohannis, care a calificat drept minciuni acuzaţiile care i-au fost aduse de preşedintele PSD.

"Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului, e banal. Iar acest infractor Dragnea, care s-a cocoţat în vârful partidului şi al statului, progresează. Din păcate, nu în domeniul calităţii politicilor publice, nu în domeniul statului de drept, dar iată că progresează semnificativ în domeniul fake news. Ce a prezentat este ceea ce în ziua de astăzi se numeşte fake news. Mai demult, se numeau pur şi simplu minciuni. Sunt minciuni pesediste adunate. (...) Iar dacă discutăm despre ce a fost ieri nu pot să nu menţionez valizele. Constat cu tristeţe că şi în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut mai demult Caragiale - 'O scrisoare pierdută', am avut acea fază ciudată cu bileţelul roz şi regăsit. Şi acum am ajuns în faza cu valizele. Aşa se întâmplă dacă infractori ajung în vârful statului", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că nu are niciun fel de legătură cu apariţia valizelor cu documente referitoare la Tel Drum, "contrar celor vehiculate de unii mincinoşi".

"Nu ştiu ce e cu aceste valize, nu am niciun fel de legătură, nu ştiu ce e în ele. Însă înţeleg că jurnaliştii care au primit aceste documente vor arăta ce este în valiză", a adăugat şeful statului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD cu două valize, într-una dintre ele spunând că sunt "documente care încă nu au ajuns la DNA" şi care făceau trimitere la şeful statului.

"Am întârziat puţin, pentru că am venit cu două valize. Prima este cu gogoşi de la Rise Project, sunt aici, proaspete, le lăsăm aici. A doua valiză - după cum probabil ştiţi sunt din Teleorman şi ca orice localnic din Teleorman am găsit în fundul curţii o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA", a declarat Dragnea la Parlament, înainte de CExN al PSD.

Sinteza declarațiilor:

- Vreau să comentez puțin reacția președintelui Klaus Iohannis de marți. Eu am văzut un om în panică și este firesc, pentru că de fapt vedem un președinte care este panicat pentru că se prăbușește sistemul. Vede cum se strânge funia în jurul parului și va trebui să dea socoteală pentru numeroasele ilegalități care le-a comis.

- Președintele României este cea mai înaltă funcție din statul român. nu a putut să răspundă, dar a pus placa cu infractorul. Dacă ne aducem aminte, mai era cineva care folosea placa cu infractorii, Kovesi.

- Ulterior s-a dovedit că acei doi indivizi erau mai penali decât cei pe care îi anchetau ei. La fel și Iohannis. Folosește atât de mult cuvântul infractor și infractori. Nu mie trebuie să-mi răspundă președintele, că nu eu l-am votat, ci celor care l-au votat.

- Să discutăm puțin să vedem cine este mincinosul. Ne aducem aminte când spunea că nu are niciun dosar penal. Ce aflăm acum, că a avut nu unul, ci 9 dosare penale, care au fost clasate. Un lucru este cert, Iohannis a știut de aceste dosare penale.

- Deci ne-a mințit Iohannis că a fost sau nu cercetat penal.

- Acum, despre fake-uri. Acele dosare sunt reale. Sunt declarații publice și chiar comunicate ale Administrației prezidențiale. Deci reacția lui Iohannis că sunt fake-uri este reacție jalnică.

- Veți găsi, de exemplu, un testament fake, fals, pe baza căruia președintele a luat cu japca o casă care aparține statului român.

- Asta înseamnă că președintele nostru poate fi considerat un infractor. Cineva poate spune că el este infractorul care s-a cocoțat în cea mai înaltă funcție a statului român.

- Sunt multe fake-uri acolo, într-adevăr, la care președintele care este din ce în ce mai fake nu vrea sau nu poate să răspundă.

- La Iohannis nu vorbim de 2 invenții cu 2 angajate de la Teleorman, aici vorbim de numirea, promovarea și susținerea a 2 procurori care i-au spălat niște dosare. Dacă nici aici nu mai vorbim de un conflict de interese foarte clar atunci mulți se întreabă de ce mai este trecută această infracțiune în codul penal.

- În încheiere vreau să spun că în opinia mea se conturează tot mai mult ideea că avem un președinte întors cu cheița, pentru că cum mai apare un subiect mai apare un dosar. Putem spune că Iohannis este tonomatul statului paralel.

- Despre Iohannis mai vorbim luni, când mai apare o valiză.

- (despre dosarul Tăriceanu) Mi se pare o coincidență faptul că este în siajul perioadei anunțate de PNL, care vrea să depună o moțiune de cenzură. Nu mai cred de mult în coincidențe.

- Senatorii PSD în primul rând trebuie să ia la cunoștină despre documentele și informațiile care sunt trecute acolo și abia după aia putem vorbi despre cum se va vota.

- Te poți gândi la faptul că această cerere de urmărire penală a fost pusă în practică pentru a bloca particparea președintelui Tăriceanu al congresul familiei european din care face parte.

- Eu până la ora asta nu știu, n-am citit motivarea CCR de ieri. Am auzit comentarii.

- M-am văzut cu domnul Toader și cu mai multe zile înainte de decizia CCR. Nu înțeleg întrebarea.

- Eu nu știu exact ce a spu. Dacă a spus că am discutat printre altele, poate că am discutat, nu mai știu. V-am mai spus, făceți-vă procuror.

