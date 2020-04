Klaus Iohannis este aşteptat să emită decretul de prelungire a stării de urgenţă cu încă 30 de zile

Preşedintele Klaus Iohannis este aşteptat să emită luni decretul de prelungire a stării de urgenţă cu încă 30 de zile, conform anunţului făcut săptămâna trecută.

Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută că va fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună, iar decretul va fi emis la începutul acestei săptămâni.

”Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a afirmat Iohannis.

Primul decret pentru instituirea stării de urgență timp de 30 de zile a fost emis pe 16 martie, iar această perioadă urmează să se încheie marți.

Care este procedura

Conform Legii privind decretarea stării de urgenţă şi a stării de asediu, în funcţie de evoluţia situaţiilor de pericol, preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.

În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de urgenţă, preşedintele solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.

În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, preşedintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-şi aplicabilitatea.

Primul decret de instituire a stării de urgenţă a primit votul unanim al parlamentarilor.