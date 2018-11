Iohannis: ”România are nevoie de tineri în politică, în administrația publică”

Pro TV

Preşedintele Klaus Iohannis îi invită pe tineri să intre în politică, să participe activ la procesul de luare a deciziilor şi le cere să nu permită ca promisiunile guvernanţilor să rămână "simple pasaje într-o arhivă".

"Ştiu că mulţi sunteţi profund dezamăgiţi de modul în care se face politică astăzi la noi.

Soluţia nu este abandonul sau părăsirea ţării. Soluţia este, şi vă invit, aşa cum am făcut-o şi cu alte ocazii, să intraţi în politică, să participaţi activ la procesul de luare a deciziilor. Nu permiteţi ca viitorul să fie decis în absenţa voastră sau fără să fiţi consultaţi. Nu permiteţi ca promisiunile guvernanţilor să rămână simple pasaje într-o arhivă. Şi, dacă tot veni vorba despre promisiuni neonorate, oare cine îşi mai aduce aminte de perspectivele promiţătoare din celebrul de-acum program de guvernare, care, între timp, s-a dovedit a fi un veritabil manual de manipulare", spune şeful statului, joi, într-un mesaj transmis la cea de a III-a ediţie a Summitului Tinerilor.

El le solicită tinerilor să îşi asume cu responsabilitate acest rol.

"Aţi demonstrat că se poate să aduceţi la masa discuţiilor autorităţile publice, aţi reuşit să rupeţi acest cerc închis al modului de a face politică, i-aţi făcut conştienţi de nevoile pe care le aveţi. Poate că nu toţi au răspuns prompt şi aţi întâmpinat dificultăţi în a-i convinge, dar, cu siguranţă, dacă veţi insista, politicienii îşi vor da seama că, fără să ţină cont de părerea voastră, nu se poate. Vă îndemn să aveţi curaj şi să continuaţi!", subliniază şeful statului.

Iohannis arată că tinerii au dreptul să îşi construiască propriile politici.

”Am mai spus-o și voi repeta de câte ori am ocazia: România are nevoie de tineri în politică, în administrația publică, în mediul antreprenorial, în societatea civilă. Așa cum participarea tinerilor în programul «România Educată» a fost vitală pentru a putea definitiva și prezenta, în curând, acest proiect, tot astfel mizez în continuare pe sprijinul vostru întrucât, încă de la bun început, am considerat că aveți un loc esențial în acest demers.

Tinerii au dreptul să-și construiască propriile politici.

Aceasta nu este o lozincă. Nu trebuie să permiteţi ca programele şi proiectele care vă sunt destinate să fie apanajul unor decidenţi rupţi de nevoile, ideile şi aspiraţiile voastre. Sunteţi cei care hotărâţi cum va arăta viitorul vostru, dar şi al ţării noastre, întrucât România de mâine vă aparţine. Nicio societate nu poate progresa fără să ţină cont de necesităţile şi aşteptările tinerei generaţii şi de aceea ţin foarte mult ca vocea voastră să fie auzită şi ascultată", spune şeful statului.

Preşedintele vorbeşte şi de preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

"În mai puţin de două luni, România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar comunitatea europeană aşteaptă de la noi nu doar un mandat serios, dar mai ales rezultate foarte bune. Mă bazez pe implicarea voastră în această etapă. Faceţi parte din generaţia care dispune de suficient entuziasm şi creativitate pentru a putea readuce optimismul în viitorul proiectului european şi sunt sigur că, împreună, vom găsi soluţii pentru a depăşi provocările actuale cu care se confruntă atât societatea românească, cât şi Uniunea. Este un test pe care sper că îl vom trece cu succes şi, de aceea, mă aştept să aveţi o contribuţie inovativă şi constantă", arată Iohannis, care menţionează că a acordat Înaltul Patronaj programului Capitala Tineretului din România.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer